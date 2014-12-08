Her 5 damacana sudan 1'i sağlığa zararlı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ülke genelinde damacana sulardan alınan 5 bin 178 numuneyi inceledi. 2014 yılının ilk 6 ayında 127 firmaya ait 289 su numunesinde uygunsuzluk tespit etti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) piyasadaki ambalajlı suları mercek altına aldı. Ülke genelindeki suları Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda inceledi.

Nesrullah Sonay’ın Bugün’deki haberine göre, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelerine irdeledi. Toplam 1,5 yıl süren piyasa denetiminden dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Suların yüzde 18’i sorunlu

2013’te Türkiye’de ambalajlı suların piyasa gözetim ve denetimleri neticesinde toplam 2 bin 815 numune alındı. Numunelerden 178 firmaya ait 501 su numunesinde yani yüzde 17,8’inde uygunsuzluk tespit edildi.

Söz konusu 178 firmaların uygunsuz su numu-nesi dağılımı incelendiğinde 438’i mikrobiyolojik 35’i kimyasal, 15’i fiziksel, 12’si mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan uygun bulunmadığı anlaşıldı.

Mikrop ve kimyasal artıklar

2014 yılı ilk 6 aylık periyotta ise Türkiye genelinde 2 bin 363 numune alınmışken, 127 firmaya ait 289 su numunesinde uygunsuzluk olduğu anlaşıldı.

Suların 199’u mikrobiyolojik, 61’i kimyasal, 8’i fiziksel, 18’i mikrobiyolojik ve kimyasal, 3 numunede ise mikrobiyolojik ve fiziksel uygunsuzluk taşıdığı belirlendi.

Uygunsuzluk 2014’te arttı

2013 ve 2014 ilk 6 aylık bulgular kıyaslandığında uygunsuzluk oranı yüzde 17,8’den yüzde 12,2’ye düşmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Aynı şekilde mikrobiyolojik uygunsuzluk oranında da 2014’te azalma görülürken, kimyasal uygunsuzluk oranı 2013’te yüzde 6,9 idi. Bu rakamların 2014’te yüzde 21,1’e yükselmiş olması dikkat çekti.

Ozonlama işlemi

Araştırma ekibi mikrobiyolojik uygunsuzluktan kaçınmak için ozonlama işleminden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durdu.