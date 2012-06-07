Her 4 Kürt'ten 1'ine Türkçe bilmediği için yanlış teşhis mi konuluyor?

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Kürtçe’nin dışında başka bir dil bilmeyen 2 milyon yurttaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamamasını TBMM gündemine taşıdı. Her dört Kürt yurttaşından birine, başka bir dil bilmemesi yüzünden yanlış teşhis konulduğunu ortaya koyan son araştırmalara dikkat çeken Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a, “Sağlık alanında yaşanan dil sorununu çözüme kavuşturmak adına bakanlık olarak hangi çalışmaları yürütmektesiniz” diye sordu.

Muş Milletvekili Çelik, anadilde sağlık hizmeti alamamanın getirdiği sorunların tespiti ve buna bağlı travmaların bir an önce araştırılarak ortaya çıkartılması ve çözüm yolları için TBMM Başkanlığı’na Meclis araştırması önergesi verdi. Aynı konuda, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sorular yönlendirdi.

Araştırma önergesinin gerekçesinde, Kürtlerin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde, görevlendirilen tüm kamu personelinin, sağlık hizmeti sağlamakla yükümlü hekim ve sağlık çalışanlarının, bölgede yaşayan yurttaşlar ile iletişim kurmada zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.

“Her üç yurttaştan biri kamu hizmetinden faydalanırken anadil ve iletişim sorunu yaşamaktadır. Hekimler ve sağlık personeli ile iletişim kuramayan yurttaşlar sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaktadır” denilen gerekçede yer alan noktalar şöyle:

Yurttaşların sağlık hizmetleri karşılanırken hasta ve hekim arasında bağ oluşturan dilin, hastanın öyküsünü tam ve doğru anlatabilmesi açısından önemi büyüktür. Hastanın kendisini bildiği dilde anlatamıyor olması hem hasta açısından hem de sağlık hizmetlerini sağlamakla yükümlü hekim ve sağlık çalışanları açısından ciddi bir iletişim problemi yaratmaktadır. Ortaya çıkan bu olumsuzluklar tedavi sürecini etkilemekte ve çoğu zaman yanlış teşhis ve buna bağlı olarak yanlış tedavi ile sonuçlanmaktadır.

Kürtlerin yoğunluklu yaşadıkları bölgelerde çoğunluğu kadın olmak üzere 2 milyon insan Türkçe bilmemektedir. Her gün, bu 2 milyon insanın önemli bir kısmı anadilleri olan Kürtçeyi bilmeyen kamu çalışanlarının olduğu kurumlarda nüfus işlerini yapmakta, tapu alıp vermekte, hukuksal işlemler yürütmekte ve en önemlisi sağlık hizmetlerinden faydalanarak tedavi olmaya çalışmaktadır.

Anadili ile hizmet alamayan yurttaşlar, hiç anlamadıkları bir dilde aldıkları cevaplar ile sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Yaşanan anadil ve iletişim sorununun sağlık açısından ortaya çıkarttığı olumsuzluklar insan sağlığını ve yaşam hakkını derinden etkilemektedir. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu sadece dil ve iletişim sorunu yüzünden her dört hastadan birine yanlış teşhis ve buna bağlı olarak yanlış tedavi uygulanmaktadır.

Çelik’in, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yönelttiği sorular şöyle:

-Bahsi geçen bölgelerimizde sağlık alanında yaşanan dil sorununu çözüme kavuşturmak adına bakanlık olarak hangi çalışmaları yürütmektesiniz?

-Anadili Kürtçe olan ve başka hiçbir dil bilmeyen yurttaşlara sağlık hizmeti ulaştırılırken, hekimlerin ve sağlık personelinin karşılaştıkları sorunlardan haberdar mısınız? Karşılaşılan bu sorunları nasıl gidermeyi planlamaktasınız?

-Bahsi geçen bölgelerimizde görevlendirilen hekim ve sağlık çalışanlarına, Türkçe haricinde başta Kürtçe olmak üzere, bölgede konuşulan dillerde eğitim vermeyi düşünüyor musunuz?

-5. ve 6. zorunlu hizmet bölgesinde olan illerde yoğunluklu olarak yaşayan Kürt nüfusunun sağlık hizmetlerine eşit ve etkin bir biçimde ulaşmalarının yolu sizce nedir?

-Bu zorunlu hizmet bölgelerinde görevlendirilen hekim ve sağlık çalışanlarını seçerken Kürtçe biliyor olmasını referans alıyor musunuz?

-Anadilde sağlık hizmeti vermeyi düşünüyor musunuz? Anadilde sağlık hizmetini ne zaman hayata geçireceksiniz?