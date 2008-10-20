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Sağlık

Her 4 çocuktan 3’ü uygunsuz görüntülerle karşılaşıyor

İnternete giren her dört çocuktan üçünün, sitelerdeki şiddet ve cinsel içerikli görüntülerle karşılaşarak bundan rahatsız olduğu belirtildi.

20 Ekim 2008 03:00

İnternete giren her dört çocuktan üçünün, sitelerdeki şiddet ve cinsel içerikli görüntülerle karşılaşarak bundan rahatsız olduğu belirtildi.

Çocuklar için internet denetimi şart

Çocukları koruma amaçlı İngiliz yardım kuruluşu NSPCC'nin yaptığı ankete katılarak oy kullanan 497 kişiden 377'si internet görüntülerinden rahatsız olduğunu kaydetti.

Anketin yapıldığı çocuk sitesi "There4me.com" sitesine mesaj bırakan bir çocuk internette arama yapmamasına karşın şiddet görüntüleriyle karşılaştığını aktarırken, bir başkası 8 yaşındaki kardeşinin internette hayvan resimleri ararken pornografik ilanlarla karşılaştığını bildirdi.

NSPCC danışmanı Zoe Hilton, çocukların rahatsız edici materyallere kolayca ulaşabilmesi nedeniyle alarma geçtiklerini söyledi. Hilton, çocukların internette birkaç tıklamadan sonra tehlikeli görüntülere ulaştığını, her çocuğun bilgisayarı çocuk koruma yazılımı ile kullanması gerektiğini kaydetti.

Hilton, bilgisayar üreticileri ile satıcıların, çocukları koruyucu filtre yazılımların bulunup bilgisayara yüklenmesi işlemini ailelere bıraktığını, bunun da durumu karmaşık hale getirdiğini anlattı. Hilton, bunun yerine bilgisayarlar satışa sunulmadan önce bu tip yazılımların yüklenmesi ve üreticilerin de bunu denetlemesi önerisinde bulundu.

(AA)

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