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Sağlık

Her 3 kişiden 1’i sevmediği yiyecekleri tüketiyor

İngiltere'de her üç kişiden biri, sağlıklı olduğu gerekçesiyle sevmediği yiyecekleri tüketiyor.

21 Ocak 2009 02:00

İngiltere'de her üç kişiden biri, sağlıklı olduğu gerekçesiyle sevmediği yiyecekleri tüketiyor.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili yapılan araştırma, her üç İngiliz’den birinin faydalı olduğuna inandığı yağlı balık, ıspanak ve esmer ekmek gibi hoşlanmadığı gıda ürünlerine ağırlık verdiğini gösterdi.

Bu kesimin tercih ettiği yiyecekler arasında karaciğer, mercimek, brokoli, müsli, mantar, soğan ve Brüksel lahanası da bulunuyor.

Beslenme uzmanı Priya Tew, "Hepimiz bazı yiyeceklerin diğerlerinden daha faydalı olduğunun farkındayız, ancak kendilerini sevmedikleri yiyecekleri yemek zorunda hisseden insanların sayısı karşısında hayrete düştüm" dedi.

Küçük bir araştırmayla aynı faydayı sağlayan alternatif yiyeceklerin bulunabileceğini kaydeden Tew, demir kaynağı olarak ıspanak yerine sığır eti ya da kuru kayısı, yağlı balık yerine de keten tohumu veya ceviz yenebileceğini belirtti.

Araştırma, İngilizlerin yarısından fazlasının asla suşi yemediğini, yüzde 30'unun da avokado yememeye gayret ettiğini de ortaya koydu.

(AA)

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