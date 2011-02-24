Her 2 kadından 1’i aile içi şiddete uğruyor





HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Orhan Çeker’in dekoltenin tacize zemin oluşturacağına ilişkin açıklamaları kadına yönelik cinsel saldırıları gündeme taşırken TBMM, Türkiye’de kadının anatomisini çıkardı ve rapor yaptı.

Yoksulluğu dibine kadar yaşıyor

Raporda, “Statüsü ve konumu ne olursa olsun kadın erkek nüfusa göre marjinal konumda olup yoksulluğu en fazla yaşayan” değerlendirmesi dikkat çekiyor. Kadınlar sadece sosyo ekonomik kalkınma göstergeleri açısından dezevantajlı olmakla kalmıyor. İnsan hakları, aile içi şiddet, sosyal ve kültürel baskılar ve namus cinayetleri gibi olgular yüzünden ihlale uğruyor.

Kadınlar ‘ kayıp aile üyesi’

Yoksul aileler eğitim için genellikle erkek çocuklarını tercih ediyor. Özellikle geleneksel aile yapısında erkek çocuk yaşlılıkta ‘dayanılacak güç’ ve ‘soyun devamı’ olarak görülüyor. Kız çocukları ise, elde edeceği geliri dışarı götüren, ‘kayıp aile üyesi’ diye değerlendiriliyor.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, “ Çocuk Cinsiyeti Nedeniyle Kadın Üzerinde Oluşturulan Psikolojik Şiddet, Başlık Parası ve Geleneksel Evlilikler” raporu kadın olmanın ne kadar zor olduğunu gösterirken çarpıcı tespitlere yer verdi:

-Türkiye genelinde yaşamının bir döneminde şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 39.

-Bu oran kentte yüzde 38. Kırsal alanda yüzde 43.

-Güneydoğu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Orta Anadolu bölgelerinde şiddet oranları yüzde 42’den yüzde 49.5’a kadar yükseliyor.

-Kadın ve çocuklar insan sağlığı ile ilgili elverişsiz koşullardan en fazla etkilenen kesim.

-Kırsal alanda ve kentlerin gecekondu mahallelerinde kadınlar gebelik döneminde de iki saatlerini ekmek yapımına ayırıyor.

-Dağ köylerinde içme suyu temini için günde yaklaşık 4 saatlerini veriyor.

-Enfeksiyon taşıyan dere, gölet gibi su kaynaklarında çamaşır yıkamak durumunda kalıyor.

-Tütün, pamuk gibi ürünlerin toplanması ve çapalanması sırasında tarlaya atılmış tarımsal ilaçların zarar etkilerinden kurtulamıyor.

-İnsan dışkısının gübre kullanılmasından dolayı enfeksiyonla karşı karışa kalıyor.

-Erkek çocuk doğuramayan kadın psikolojik şiddet görüyor. Eşi tarafından ‘kuma’ getirmek ve ‘boşanma’ ile tehdit ediliyor.

-10 kadından 5’i aile içi şiddete uğruyor.