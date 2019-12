Her 10 lohusadan biri depresyona giriyor

"Doğum Sonrası Depresyon"un her 10 anneden birinde görüldüğü açıklandı.



Akay Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tolga Ecemiş, intiharlara kadar götürebilen, "Doğum Sonrası Depresyon"un her 10 anneden birinde görüldüğünü söyleyerek, "Bunun belirtileri şiddetine bağlıdır. Bu durumdaki anneler korku ve umutsuzluk hissedebilirler. Çok ağır durumlarda kendisine, bebeğine ya da başkalarına zarar verme düşüncelerine sahip olabilir" dedi.



Akay Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tolga Ecemiş Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, doğum sonrası depresyonun şiddetinin hafif ve kısa süreliden çok ağır ve uzun süreliye kadar değişiklik gösterdiğini belirtti. Op. Dr. Ecemiş, her on anneden birinin doğum sonrası depresyona girdiğini söyleyerek, "PND'nin belirtileri şiddetine bağlıdır. Bu durumdaki kişi günlük yaşamın getirileriyle başa çıkmakta her geçen gün biraz daha zorlanabilir. Bu anneler korku ve umutsuzluk hissedebilirler. Bazı anneler ise panik atak geçirebilirler veya çok gergin ve alıngan olabilirler" dedi.



Ayrıca annelerin iştahlarında ve uyku düzenlerinde de değişiklik olabileceğine işaret eden Op. Dr. Ecemiş, "Çok ağır durumlarda psikotik bozukluklar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumdaki anne günlük yaşamını sürdürmekte zorlanır, düşüncelerinde ve davranışlarında anormallikler görülebilir. Çok ağır durumlarda kendisine, bebeğine ya da başkalarına zarar verme düşüncelerine sahip olabilir" diye konuştu.



Doğum sonrası depresyonun ilacı ‘aile desteği’



Op. Dr. Ecemiş, aileden ve arkadaşlardan gelecek olan her türlü yardım annenin bu dönemi çabuk ve kolay atlatmasına yardımcı olacağını belirterek, "Özelliklede eşin anlayışlı ve paylaşımcı olması durumun daha hafif geçmesini sağlayacaktır. Ancak depresyonun ağır olduğu durumlarda ise mutlaka hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerekmektedir" dedi.