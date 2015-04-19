Her 10 kişiden 4’ü alerjik nezle

Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de her on kişiden 4’ü alerjik nezle hastası. Özellikle çocuklarda görülme sıklığının giderek arttığını söyleyen Çocuk Alerji ve Astım Uzmanı Prof. Dr. Ayfer Tuncer, “Alerjik nezle en sık görülen alerjik hastalıktır. Toplumun yüzde 10 ilâ 40’ını etkiler” diye konuştu.

İlyas Koç'un Zaman'da yer alan haberine göre, her yıl nisan ayı içerisinde Dünya Alerji Haftası kutlanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alerjik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü dünyada 400 milyon alerjik nezle, 300 milyon astımlı olduğunu, bu sayının 2025’e kadar 400 milyonu bulacağını bildiriyor.

Uzmanlar alerji denildiğinde alerjik nezle, astım, ürtiker, anafilaksi, atopik dermatit (alerjik egzama) ve besin-ilaç-böcek alerjileri gibi hastalıkları vurguluyor. Toplumda her 4-5 kişiden birinin alerjik hastalıklardan etkilendiğini söyleyen, Liv Hospital Ankara Çocuk Alerji ve Astım Uzmanı Prof. Dr. Ayfer Tuncer, “Bunlar diğer kronik hastalıklardan farklı olarak daha az ölümcüldürler. Ancak yaşam kalitesini daha çok bozdukları, çocuklarda okul devamsızlığı ve başarısızlığa, erişkinlerde iş-güç kaybına neden oldukları bilinmektedir.” sözleriyle tehlikeye dikkat çekiyor.

Alerjik nezlesi olanlar astıma dikkat

Astımlı hastaların yaklaşık yüzde 80’inde alerjik nezle, alerjik nezlelilerin de yüzde 40’ında astım hastalığı bulunuyor. Alerjik nezlesi olanlarda astım gelişme riskinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Tuncer, şunları kaydediyor: “Alerjik nezle ve astım arasındaki ilişkinin bilinmesi hastaların takip ve tedavilerinin planlaması açısından çok önemli ve gereklidir. Solunum yolu alerjileri yaşam kalitesi, fizik ve sosyal ilişkileri olumsuz etkiler. Ayrıca oluşturdukları yüklü sağlık harcamaları nedeniyle öncelikli sağlık sorunları kapsamında yer alır.”

Bahar ayları alerjiyi tetikliyor

Prof. Tuncer, baharın gelmesiyle doğanın hareketlendiğini, havaların ısınması ile birlikte polen salınımı ve yoğunluğunun arttığını belirtiyor. Ayfer Tuncer, “Polenler solunum yoluyla vücudumuza girerler. Alerjik bünyeli olanlarda bağışıklık sistemi aslında zararlı olmayan bu polenleri ‘zararlı’ olarak görüp takibe alır. Bu kişiler polenlerle tekrar karşılaştığında vücutta alerjiye neden olan birçok zararlı madde ortaya çıkar. Bu maddeler burun başta olmak üzere üst ve alt solunum yolları, göz, cilt ve diğer organlarımızda birtakım yakınmalara neden olur.” diyor.

Çocuğunuzda bahar alerjisi varsa nelere dikkat etmelisiniz?

Prof. Dr. Ayfer Tuncer, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

Sabah erken saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın.

Dışarı çıkmanız gerekliyse gözlük takın.

Sürekli gözlük kullanıyorsanız gözlüğünüzü düzenli olarak yıkayın.

Açık havada uzun süre kalmayın, piknik sürenizi kısa tutun.

Evde ve arabada da filtreli havalandırma veya hava temizleme cihazı kullanın. Bu cihazların filtrelerini sık sık temizleyin.

Akşamları eve gelince kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın.

Günlük kıyafetlerinizi yatak odanızda çıkartmayın.

Evinizi polen mevsiminde sabah erken saatte havalandırmayın.

Giysiler ve çamaşırlarınızı polen mevsiminde açık havada kurutmayın.