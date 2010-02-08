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Yaşam

Her 10 kişiden 1'i Facebook kullanıyor

İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi ''Facebook''un kullanıcı sayısı dünya genelinde 400 milyona ulaştı.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi ''Facebook''un kullanıcı sayısı dünya genelinde 400 milyona ulaştı. Yeryüzündeki her on kişiden birinin kullandığı site, kendi alanında dünyanın bir numarası haline geldi.

Fransız La Tribune gazetesindeki habere göre, bu ay altıncı yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan site, Nisan 2009'dan bu yana kullanıcı sayısını ikiye katladı. Şirketin Aralık ayında yaptığı açıklamada ise sitenin kullanıcı sayısının 350 milyon olduğu belirtilmişti.

Sitenin kurucusu Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, ''Facebook'un altınca yaşını ve kullanıcı sayısının 400 milyona ulaşmasını kutlamak için en çok hoşlandığımız şeyi yapacağız; insanlar için hizmetlerimizi geliştireceğiz'' dedi.

Zuckerberg, ''Facebook'un büyüdüğünü görmekten, dünyanın her yerinden insanların sitemizi kullanarak bilgiyi, büyük olaylarmış gibi küçük hikayeleri paylaşmasından ve birbirlerini önemseyen insanların iletişim halinde kalmalarından memnuniyet duyuyoruz'' diye konuştu.

İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitesi ''Facebook'', üç ABD'li genç tarafından 2004 yılı Şubat ayında kuruldu. Harvard Üniversitesi öğrencileri Mark Zuckerberg, Dustin Moscovitz ve Chris Hughes'un arkadaşlarıyla iletişim sağlamak için kurduğu sitenin bugün Kaliforniya Palo Alto'daki merkezinde yüzlerce çalışanı bulunuyor.

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