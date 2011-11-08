Her 10 dakikada bir şiddet





T24-Emniyet’teki resmi kayıtlara göre, Şubat 2010 ile Ağustos 2011 arasındaki 19 ayda, yurt genelinde 78 bin 500 aile içi şiddet vakası yaşandı. Bu da günde yaklaşık 138, saatte 6, her 10 dakikada bir aile içi şiddet olayı demek!



Milliyet'in haberine göre, aile içi yaşanan şiddet olayları, özellikle de kadına şiddet durmak bilmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki resmi kayıtları ise şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.





Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi kayıtlarına göre Şubat 2010 ile Ağustos 2011 arasındaki 19 aylık sürede yurt genelinde 78 bin 500 aile içi şiddet olayı yaşandı. Bu rakamlara göre, Türkiye’de her 10 dakika bir aile içi şiddet olayı yaşanıyor.





Hükümetin aile içi şiddet olaylarına yönelik mücadele çalışmalarına hız vermesiyle birlikte, söz konusu çalışmalarda daha aktif olarak görev alması beklenen Emniyet Genel Müdürlüğü, kendisine doğrudan bağlı olarak faaliyet yürüten 81 il emniyet müdürlüğü üzerinde özel çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar çerçevesinde EGM, yurt genelinde yaşanan aile içi şiddet olaylarını izlemeye aldı. Bu izlemeler sırasında 1 Şubat 2010 ile 31 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki 19 aylık dönemde Türkiye’de 78 bin 488 aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olayının yaşandığı tespit edildi. Bu genel rakama göre, günde yaklaşık 138 olay, saatte yaklaşık 6 olayın yaşandığı tespit edildi. Bu tespitle birlikte ülkede her 10 dakikada bir aile içi şiddet olayının polis birimlerince resmi kaydının tutulduğu anlaşıldı.





Formlar özensiz





Bu rakamsal tespitin yanı sıra, EGM; il emniyet müdürlüklerinin, bünyelerinde polis birimlerine yapılan aile içi şiddet olaylarıyla ilgili kayıt formlarının ilgili görevlilerce dikkatli düzenlenmediğini tespit etti.

EGM’nin merkez teşkilatında yeralan Ana Komuta ve Kontrol Dairesi ile Asayiş Dairesi bünyesindeki Suç Analiz Merkezi’ndeki kayıtlarda yapılan ayrıştırma işlemi sonrasında 78 bin 488 olaydan sadece 7 bin 78’iyle ilgili Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu düzenlenerek Ankara’ya gönderildiği anlaşıldı.





Bu bilgi üzerine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, kısa süre önce doğrudan il emniyet müdürlerinin isimlerine özel bir eleştiri yazısı gönderdi. İl emniyet müdürlerine bu konuda yapılacak uygulamanın yeniden hatırlatıldığı yazıda, aile içi şiddet olaylarının düzenli biçimde izlenebilmesi, verilerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi, analizlerin yapılabilmesi, şiddet mağdurlarına destek veren başka kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin takibi, aksaklıkların doğru ve zamanında saptanması için kayıt formlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.







Kılıçlar’ın yazısında, daha önce bu yönde özel yazı yazılmasına karşın uygulamanın yürütülmediği vurgulanırken, aile içi şiddet olayları kayıt formlarının doldurulması işlemlerinin takibi ve denetlenmesinden sorumlu olmak amacıyla il emniyet müdürlerinin bir yardımcılarını bu konuda görevlendirilmesi emri verildi.





‘Eksiksiz doldurulsun’





Aile içi şiddet olaylarıyla ilgili başvuruların yapıldığı polis merkezi amirliklerinde daha önceden bu konuda eğitim almış personelin saptanarak formların doldurulmasında görevlendirilmesi talimatı verilen yazıda, olay kayıt formunun aile içinde gerçekleşen kasten yaralama, eziyet, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali gibi şiddet içeren tüm olaylarda eksiksiz doldurulması istendi.



