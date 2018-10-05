Hepsiburada'dan Emzirme Haftası'na özel indirimler

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası\'na özel indirimlerle annelerin yüzünü güldürüyor.

Firma, anne sütü ve emzirmenin faydalarının vurgulandığı hafta boyunca emzirmenin anne ve bebekler için kolay ve konforlu olmasını sağlayan emzirme ekipmanlarını indirimli fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor. Emzirme koltukları, organik emzirme kolyeleri, annelerin sütünü arttıran bitki çayları gibi ürünleri annelerle buluşturan Hepsiburada\'da en çok ilgi gören ürünler ise emzirme yastığı ve önlükleri olurken tüketiciler yeni doğan emzirme setlerinde yastık, önlük ve yan yatış yastığı bir arada bulabiliyor.

Hepsiburada, sunduğu göğüs pompası modelleriyle ise çalışan annelerin hayatını kolaylaştırıyor. Kolay bir biçimde montaj yapılması ve temizlenmesi sayesinde anneler tarafından büyük ilgi gören pompa modellerinde indirimli fiyatlar ve özel kampanyalar müşterileri bekliyor. Göğüs pompasının yanında önemli bir ihtiyaç olan anne sütü saklama kapları ise tek bir kapakla biberona çevrilebilen tasarımlarıyla dikkat çekiyor.