Hepsiburada 2018 kitap trend verilerini açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Verilere göre, kitaplara en çok Kasım ayında talep geldiği belirtildi.

Hepsiburada, trend verileri doğrultusunda; Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgelerini, 2018’in en çok satan kitaplarını, en çok talep gören yayınevlerini ve en çok satan klasikleri açıkladı. 2019’da yapılacaklar listesine ‘daha fazla kitap okumak’ maddesini ekleyenlere de farklı önerilerde bulundu.

EN ÇOK KİTAP OKUYAN BÖLGE: MARMARA BÖLGESİ

Veriler doğrultusunda Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

2019’U GÜZEL KARŞILAMAK İÇİN KİTAP ÖNERİLERİ

E-Ticaret platformu Hepsiburada, Taht Oyunları Game of Thrones Özel Kutu, İlahi Komedya 3’lü Set, Zweig Seti, Harry Potter Set, Sherlock Holmes Bütün Hikâyeleri gibi kitap setlerini yeni yılda daha fazla kitap okumayı planlayanlara öneriyor.

Hepsiburada 2019 için önerilen kitap setlerinin yanı sıra, özel ciltli baskıların da yoğun ilgiyle karşılanacağını ön görüyor. Bu özel baskılar arasında Kinyas ve Kayra 18. Yıl Resimli Özel Baskı, Siyah Beyaz Özel Baskı Gölgeler, Turuncu Özel Baskı Küçük Prens, Ciltli Özel Baskı Kürk Mantolu Madonna gibi kitaplar yer alıyor.

2018’İN EN ÇOK SATAN KİTAPLARI

Trend verilerine göre en çok satan kitaplar şöyle:

“Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig, Abum Rabum - İskender Pala

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali, Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit, Huzursuzluk - Zülfü Livaneli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı, Harry Potter ve Felsefe Taşı - J. K. Rowling, Kördüğüm - Ayşe Kulin, Başlangıç - Dan Brown”

2018’İN EN ÇOK TALEP GÖREN YAYINEVLERİ

En çok talep gören yayınevleri ise şöyle:

“İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Benim Hocam Yayınları, Kırmızı Kedi Yayınevi, Timaş Çocuk, Destek Yayınları, Doğan Kitap, Everest Yayınları, Can Yayınları, Pegasus Yayınları”

2018’İN EN ÇOK SATAN KLASİKLERİ

2018 yılının en çok satan klasikleri arasında, “Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy Petrov, Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali, Simyacı - Paulo Coelho, Körlük - Jose Saramago, Hayvan Çiftliği - George Orwell, Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos, Küçük Prens - Antonie de Saint-Exupery, Sol Ayağım - Christy Brown, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig, Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck” gibi eserler yer alıyor.