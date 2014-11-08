‘Hepsi yanlışla 65 puan aldım’

İki aşamalı müdürlük sınavının ilk aşamasında sınavı test etmek için hep yanlış cevap verdiğini iddia eden İbrahim Sezer 65 puan almasına itiraz etti.

Adana'da ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Sezer, 19 Ekim'de yapılan okul müdürlüğü sözlü sınavında, protesto amacıyla kasıtlı olarak tüm sorulara yanlış cevap vermesine rağmen 65 puan aldığını öne sürüp, sonuca itiraz etti.

Fatih Karaçalı'nın DHA'daki haberine göre, Sezer, 6 yıl önce Danıştay'ın sözlü sınavlarla ilgili kararının uygulanmadığını ortaya koymak için böyle bir eylem yaptığını söyledi.

Bu karara göre söz konusu sınavın sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması, soru ve cevapların tutanağa geçirilmesi, takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması gerekiyor.