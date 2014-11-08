T24 LogoT24 Logo
Yaşam

‘Hepsi yanlışla 65 puan aldım’

Müdürlük sınavında tüm sorulara yanlış cevap veren bir müdür yardımcısı aldığı 65 puana itiraz etti

08 Kasım 2014 11:00

İki aşamalı müdürlük sınavının ilk aşamasında sınavı test etmek için hep yanlış cevap verdiğini iddia eden İbrahim Sezer 65 puan almasına itiraz etti.

Adana'da ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Sezer, 19 Ekim'de yapılan okul müdürlüğü sözlü sınavında, protesto amacıyla kasıtlı olarak tüm sorulara yanlış cevap vermesine rağmen 65 puan aldığını öne sürüp, sonuca itiraz etti.

Fatih Karaçalı'nın DHA'daki haberine göre, Sezer, 6 yıl önce Danıştay'ın sözlü sınavlarla ilgili kararının uygulanmadığını ortaya koymak için böyle bir eylem yaptığını söyledi.

Bu karara göre söz konusu sınavın sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması, soru ve cevapların tutanağa geçirilmesi, takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması gerekiyor.  

ETİKETLER

İbrahim Sezermüdürsınavyanlışsorutestcevappuan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24