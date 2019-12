Hepsi artık daha güçlü

Birbirimize daha çok kenetlendik

Hiçbir şey belli etmedi

Yasemin, Cemre ve Eren, “Biz buradayız, sadece aramızdan biri gitti ve bu bize hayatımızın dersi oldu. İlk başta şoke olmuştuk ama sonrasında birbirimize daha sıkı bağlandık” diyorlar.Gençlerin büyük ilgi gösterdiği müzik gruplarından olan Hepsi, üyelerinden Gülçin’in ayrılmasıyla 3 kişi kaldı. Hürriyet gazetesine verdikleri röportajda “Biz buradayız sadece aramızdan biri gitti” diyen diğer üyeler yaşadıkları olayın ilişkilerini daha da güçlendirdiğini söylüyor.- Yasemin: Hayır dağılmadık. Biz gördüğünüz gibi hey şeye 3 kişi olarak devam ediyoruz. 3 kişi konser verip, her yerde 3 kişi dolaşıyoruz. Biz buradayız, sadece aramızdan biri gitti.- Eren: Gülçin hakkında hiçbir şey düşünme hali kalmadı bizde. Çünkü biz Gülçin’in Dubai’de olduğunu zannederken Gülçin Türkiye’ye gelmiş. Biz bile basın sayesinde Gülçin’in Türkiye’de olduğunu öğrendik. Bu yüzden maalesef ki aramızda bir arkadaşlık kalması gerekirken artık yok.- Cemre: Bizim hayranlarımız var ve biz onların karşısına çıkıp Gülçin’in aşkı için ayrıldığını, yurtdışında olduğunu söyledik. Çünkü biz kendisini ne zaman arasak Gülçin, Dubai’de olduğunu söylüyordu. Biz kendisine, fanlarımıza toplu bir şekilde basın açıklaması yapmamız gerektiğini çünkü onların bunu hak ettiğini söyledik. Yine yurtdışında ve nişanlısıyla birlikte olduğunu söyleyip gelmeyeceğini söyledi. Biz de bu şekilde açıkladık. Bize ne söylendiyse onu yaptık. Sonra basın toplantısında çıkıp da; “Ne bir aşk söz konusu, ne bir evlilik, ne de Dubai” derse o zaman onun hayatımızda herhangi bir yeri yoktur. Çünkü biz bunca senelik arkadaşlığımıza saygı duyarak; “Onun yolu açık olsun” diye düşünerek hareket ediyorduk. Ama biz iyi niyetliyiz, aptal değiliz.- Eren: Gülçin’in gruptan ayrıldığı ilk zamanlarda biz her yere 3 kişi gidince doğal olarak; “Gülçin nerede” sorularıyla ortaya çıktı. O dönem şirket de şu şekilde biliyordu: “Gülçin, özel bir izinle 2 aylığına Dubai’ye gitti. Bu süreçte ne yapacağına karar verecek.” Daha sonra olaylar bu duruma geldi ve ipler tamamen koptu.- Yasemin: Televizyonda basın toplantısı yaptığını görünce şaşırdık. Bu sefer biz kötü duruma düştük. “Kızlar yalan söylüyor” gibi bir imaj doğdu. Hayır bize kendisinin söylediği buydu oysa.- Cemre: Gülçin ayrıldıktan sonra bir konserimiz oldu. Üçümüz de felaket bir tedirginlik yaşadık. Sonra sahneye çıktık. Şöyle pankartlar vardı: “Kıyamete kadar Hepsi”, “Her zaman arkanızdayız”, “Hep destek tam destek” futbol tezahüratları yapılıyor gibiydi. Konser sonrası “Oh” dedik. Bizi anlaması gereken insanlar anlamış.- Cemre: Hiçbir şey belli etmedi.Kaç yıllık arkadaşlığınız vardı?- Yasemin: 15-16 yıldır.- Cemre: Ben bundan sonra bir şeye kolay kolay güvenmem. Bu bize hayat dersi oldu. Hissettiğimiz tam olarak bu.- Eren: 9 yaşından beri yanınızda olan bir arkadaşınız, 25 yaşından sonra gidiyorsa, ben biraz kendimde hata buldum. Demek ki ben biraz salaklık yapmışım. Fazla iyi niyetli davranmışım.- Yasemin: Baştan okuduk. Gülçin’in yerlerini de yeniden biz okuduk.- Eren: Gülçin; “Arkada benim vokallerim kaldı” demiş. Şöyle bir şey var; biz özellikle ikinci albümde yurtdışından aranjörlerle çalıştık. Yeni kayıtlar için onların yurtdışından gelmesi lazım. Onların gelmesi, bizim gitmemiz derken çok uzun süre geçecek. O yüzden biz de onun üstüne yeniden okuma yaptık. O da sadece iki şarkı.- Cemre: Üstelik yasal olarak Gülçin’in sesini de kullanabiliriz. Firmanın yasal hakkı bu, istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama biz etik olarak onun sesini kullanmak istemedik.- Cemre: Bu soruyu sormamış ol!- Eren: Normalde ben her şeye çok iyimser yaklaşabilirdim ama maalesef ki kırıldım. Dersimi aldım.