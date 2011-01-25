'Hepinizi öldüreceğim' dedi, bombayı patlattı

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İşte patlama anı

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Medvedev: Havaalanı güvenliğinin zafiyeti

Adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi Rus haber ajansı RİA Rovosti'ye yaptığı açıklamada, dün gece en az 35 kişinin hayatını kaybetmesine, 150'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan saldırının faillerinin iki kişi olduğunu söyledi.Yetkili, söz konusu intihar saldırısında iki eylemcinin de öldüğünü belirterek, "Daha büyük zayiata yol açmak için metal parçalarla sarılan bombalar şüpheli bir kadının çantasını açmasının ardından patladı. Bu kadın teröriste patlamadan dolayı kafası kopan bir adam daha eşlik ediyordu. Teröristlerin patlayıcı maddeyi karşılama salonunun ortasına bırakmak istediği, ancak bombaların uzaktan kumandayla veya yanlışlıkla patladığı olasılığını da gözardı edemeyiz" diye konuştu.Terörist saldırının tamamen Kuzey Kafkasya'daki saldırı yöntemleriyle örtüştüğünü savunan yetkili, "Bu saldırı, 2004 yılında Moskova'da Rijskaya metrosundaki saldırı ve geçen yıl yine Moskova'daki iki metro istasyonuna yapılan bombalı saldırı ile birebir aynı şekilde yapılmış" dedi.Rusya’nın başkenti Moskova’nın en büyük havalimanı Domodedovo’daki intihar saldırısında yaklaşık 7 kg TNT’ye eşdeğer patlayıcı kullanıldığı tahmin ediliyor. Görgü tanıkları, patlamadan hemen önce saldırganın “Hepinizi öldüreceğim” diye bağırdığını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Domodedova Havaalanı'ndaki saldırının, havaalanı güvenliğinin boşluğundan kaynaklandığını söyledi.Medvedev, bugün yaptığı açıklamada, "Bunun, çok sayıda insanı öldürmeyi amaçlayan, çok iyi planlanmış terörist bir saldırı olduğu son derece aşikar" diye konuştu.Domodedova'daki terörist saldırının havaalanı güvenliğinin zafiyetinden kaynaklandığını ifade eden Medvedev, "Yaşananlar güvenlik ihlallerinin olduğunu çok net şekilde gösteriyor" dedi.Medvedev, Vedomosti gazetesine verdiği demeçte de olayın güvenlik kurallarının ihlalinden kaynaklandığının net olduğunu belirterek, güvenlik ihlaline neden olan tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.Domodedovo Havalimanı yönetimi de terör eyleminin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra büyük bir güvenlik hatası yapıldığını kabul etmişti. Havalimanı iç ve dış hatlar geliş terminali çıkışlarında güvenlik kontrollerinin yapılmadığı doğrulanmış, böylece, yolcu karşılama için alana gelen herhangi bir kişinin elini kolunu sallayarak binanın içine girebildiği kabul edilmişti.Olay, 2014’te Kış Olimpiyatları’na ve 2018’de de Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya’nın güvenlik uygulamalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Havalimanının güvenliğinden sorumlu bir yetkili, birkaç ay önce güvenlik elemanlarının yarısının işten çıkarıldığını ve saldırının yapılacağı konusunda ihbar alındığı halde önlenemediğini belirtti. Lifenews.ru internet sitesine konuşan aynı yetkili, havalimanı polisinin yolsuzluğa battığını ve işlerinin güçlerinin göçmenlerden rüşvet almak olduğunu iddia etti.