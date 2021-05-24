"Hepimizi çekici kılan bir şey var: Aşı"; Beyaz Saray ve flört uygulamalarından ortak proje

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray, Tinder, Bumble, OkCupid gibi dijital flört uygulamalarının Koronavirüs aşısına teşvik edecek özellikler sunacağını duyurdu.

USA Today'da yer alan habere göre, ABD'de Biden yönetimi ülkedeki Koronavirüs aşılanma oranını artırma planlarına dijital flört uygulamalarını dahil etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Tinder, Hinge, Match, OkCupid, Bumble gibi uygulamalarda gelecek haftalarda aşı olanlar için yeni özellikler olacağı duyuruldu.

Beyaz Saray Covid-19 danışmanlarından Andy Slavitt yeni güncellemeleri "Artık sonunda hepimizi daha çekici kılacak bir şey var: Aşı" ifadeleriyle duyurdu.

24 Mayıs'tan itibaren dijital arkadaşlık uygulamalarında kullanıcılar "Aşı oldum" rozeti alabilecek. OkCupid'in yaptığı araştırma, aşı olan ya da olmayı planlayan kullanıcıların aşı olmayacaklara göre yüzde 14 daha fazla eş bulduğunu gösterdi. Tinder'da ise aşı olan kullanıcılar "Super Like" gibi sadece premium kullanıcıların sahip olduğu özelliklere erişebilecek. Kullanıcılar bu uygulamada da "Aşı oldum" rozetini profillerine taşıyabilecek.

Flört uygulamasında aşıya teşvik için Beyaz Saray'ın Tinder'a ulaştığı, Tinder'ın da benzer bir proje için çalıştığı öğrenildi.