Hepimiz Pierre olmayalım!

İtalyan Katolik Kilisesi Rahibi Pierre Brunissen’in öldürüleceği söylentisi, 'Trabzon ve Malatya’dan sonra sıra Samsun’da mı?' sorusunu akla getirdi.



Taraf gazetesinin haberine göre polis, Rahip Brunissen’e yakın koruma verirken kulaktan kulağa yayılan suikast iddiası kenti tedirgin etti. Rahip Brunissen’in kilisesinde önlem alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı. Daha önce bıçaklı saldırıya uğrayan Brunissen “Hedef seçilmem her zaman mümkün” dedi



Fısıltı gazetesinin kulaktan kulağa yaydığı bir suikast iddiası Samsun’da tedirginlik yarattı. Samsun’daki İtalyan Katolik Kilisesi’nin rahibi Pierre Brunissen’in yerel seçimler öncesi öldürüleceği iddiası polisi alarma geçirdi. Emniyet, Samsun’un en işlek noktası olan 100. Yıl Bulvarı ve Bağdat Caddesi arasında bulunan kilise önündeki tedbirleri artırırken, rahibe de yakın koruma sağladı.



Sevecen ve ılımlı bir insan olarak tanınan rahibin öldürüleceği yönündeki iddiayla ilgili araştırma yapan emniyet güçlerinin, Mart 2009 yerel seçimleri öncesi gündemi değiştirmek için bu eylemin gerçekleşeceği istihbaratını aldı. Olayda MHP’nin adının kullanıldığını söyleyen ve adının açıklanmasını istemeyen bir partili, “Seçim öncesi MHP’ye zarar vermek için yapılabilecek bir eylem olduğunu” söyledi.



Daha önce bıçaklanmıştı



Çok uzun yıllardır Samsun’un Ulugazi Mahallesi’ndeki İtalyan Katolik Kilisesi’nde görev yapan Fransız uyruklu Pierre Brunissen, daha önce de Kale Mahallesi’nde para isteyen şizofren A.N. adlı kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve kalçasından yaralanmıştı. Mater Dolorosa Katolik Kilisesi’nde uzun yıllardır görev yapan Brunissen, düzenlediği iftar yemekleriyle tanınıyor. Brunissen, “Böyle bir olayın olacağı yönünde konuşmalar olması, adım üzerinden bazı oyunların oynanması beni üzdü. Benim burada kimseye bir zararım yok. Böyle birşeyin olma ihtimali her zaman var” dedi.