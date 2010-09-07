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Politika

HEPAR'DAN REFERANDUMDA ''HAYIR'' ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 16:28

-HEPAR'DAN REFERANDUMDA ''HAYIR'' ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, 12 Eylülde yapılacak referandumda ''hayır'' kampanyası için 1 Ağustos-5 Eylül arasında meydanlara çıkacaklarını bildirdi. Pamukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oylarının ''hayır'' olacağını belirtti. Referandumun ''iktidardaki partinin halk nezdindeki gücünün test edilmesinden başka bir şey olmadığını'' iddia eden Pamukoğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye'de dirlik ve düzen bırakmayan, insanlarımızı fakirleştirirken yedi sülalelerini ve yandaşlarını zenginleştiren hükümetteki partinin kendi çalıp, kendisinin oynadığı ve referanduma götürdüğü paketi reddediyoruz. Partimiz, 1 Ağustos-5 Eylül arasında 'referanduma hayır' için meydanlara çıkacak.''

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