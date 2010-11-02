HEPAR gençlerinden Star ve Taraf'a idam ipi

T24- Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Hangimiz Laik Değiliz?" başlıklı panelde Osman Pamukoğlu'nun genel başkanı olduğu HEPAR (Hak ve Eşitlik Partisi) üyesi gençler, Taraf gazetesi yazarı Yıldıray Oğur ve Star gazetesi yazarı Mustafa Akyol'un masasına "idam ipi" attı.



Belediyenin kasım ayı etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Taraf Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur ve Star Gazetesi yazarı ve televizyon programcısı Mustafa Akyol katıldı. Yazarlar, laiklikle ilgili görüşlerini açıklarlarken Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun genel başkanlığını yaptığını Hak ve Eşitlik Partisi Sakarya Gençlik Kolları'na üye oldukları belirtilen 15 kadar genç ayağa kalkıp protestoda bulundu.



Konuşmacıların sözünü kesen protestocular, Taraf yazarı Oğur'a, “Gazetenizde şehit polislerimiz için ‘öldürüldü’ diye manşet attınız. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadınız. Sizi kınıyoruz” diye bağırdı.



Protestocular daha sonra yazarlar Yıldıray Oğur ve Mustafa Akyol'un masasına ilmek haline getirdikleri ipi attı. İdam çağrışımı yapan ipi gören yazarlar şoke olurken salon bir anda karıştı.





Ellerinde partilerinin flaması bulunan Hak ve Eşitlik Partili gençlere salondakilerden bazıları müdahale etti. İki grup arasında bir süre devam eden söz düellosundan sonra protestocu gençler salondan çıkarılmak istendi. Çıkan arbedede protestoculardan bazıları tartaklandı. Yazarlar, protestocuların çıkarılmasından kısa sonra sunumlarını tamamladı.



Hak ve Eşitlik Partisi Sakarya il yöneticileri, protesto sırasında arkadaşlarını tartaklayan, Türk bayrağı ve parti bayraklarına saldıranlar hakkında şikayetçi olacaklarını açıkladı.