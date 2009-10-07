6 ayda 6 kilo

Bebeğinin cinsiyetinin 2 ay önce erkek olduğunu söyleyen Pınar Tezcan son gittigi kontrollerde kız olduğunu öğrendi. Şaşırdığını belirten Tezcan, "Hep oğlum olacak sandım" dedi...Türkiye eski güzeli manken Pınar Tezcan işadamı Kerim Özçapkın ile evliliğinden doğacak bebeğinin heyecanını yaşıyor. Güzel anne adayı Tezcan bir süre önce bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu söylemiş, "Eşimle düşündük ve karar verdik ismini de Ali koyacağız" demişti. Yaklaşık 3 ay sonra doğum yapacak olan Tezcan erkek bebek heyecanı yaşarken ultrasona yeniden girdiğinde bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını belirterek şunları söyledi:"O ilk muayenede doktorum, 'Kimseye söyleme 5 aydan sonra netleşir' dedi ama ilk bebeğimiz olduğu için doktorumu hiç dinlemeden o heyecanla 'Oğlum oluyor' dedim. Hep, 'Çocuğum olduğunda erkek olacak, adını da Ali koyacağım' derdim Ali bana çok afacan bir isim geliyor. Meğer kızım oluyormuş. Kız daha narin olduğu için son dakikaya kadar ismini düşüneceğim."Doğumu Türkiye'de yapacağını belirten güzel manken, "Hamiliğimin 6'ncı ayındayım, 6 kilo aldım. Beslenme uzamına gidiyorum, Plates yapıyorum. Şu anda iyi gidiyorum son üç ayda bir bakarsınız patlarmışım" dedi.