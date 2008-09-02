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'Hep geyik yapıyorlar’

Ali Poyrazoğlu, yeni nesil stand-up’çılara veryansın etti.

02 Eylül 2008 03:00

Yıllardır tiyatronun içinde  bir isim olan Poyrazoğlu; "Koçum Benim" isimli projenin çok kısa sürede çok geniş bir seyirci kitlesine ulaştığını da belirtti.  Poyrazoğlu “Oyunun sahnelendiği her yerde tiyatronun unutulmadığını, iyi işler olduğu sürece de unutulmayacağını gördüm” dedi.

Seyircinin çok seçici davrandığını ve seyircinin karşısına hep iyi hazırlanmış oyunlar ile çıktığını belirten Poyrazoğlu,yeni stand-up’çılar için şunları dedi:

Birçok ismin sergilediği oyunları ben de izliyorum. Üzülerek söylüyorum ki, birçok stand-up'çı yaptığı işi eline yüzüne bulaştırıp, geyik muhabbetinden öteye geçemiyor. Bunları bu piyasadan ne kadar elesen, ne kadar süzsen de bu kişiler hep var olacak.
Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar tarzını sevdiğim isimler arasında. Özellikle Cem Yılmaz, yaptıklarıyla örnek isimler arasına girdi. Ve başarısını sürekli artırıyor.

Türkiye gerçekten karışık bir dönemden geçiyor. Dengeler yerli yerinde değil. Bu zamanda politik mizah yapabilmek iki misli daha cesaret, espri gücü, akıl ve kıvrak zeka istiyor. Çünkü her geçen gün yeni olaylarla karşılaşılabiliyor. Ama bu tiyatrocunun korktuğu anlamına gelmez.

Poyrazoğlu, siyasetçiler için de mizah yaklaşımına deyindi: “Akıllı siyasetçiler mizah olmasını, kendileri ile ilgili şakalar yapılmasını her zaman istemişlerdir. Çünkü mizah, politikacının hem gündemde kalmasını sağlar, hem de onları efsaneleştirir. Bunun en iyi örneği Turgut Özal'dır. Özal, mizahın önünü her zaman açmış ve "Benimle dalga geçebilirsiniz" demiştir. Ama yeni dönemde bu yok.”

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