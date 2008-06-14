Hep böyle yanalım inşallah

İstanbul Fatih’teki İsmailağa cemaatinin liderlerinden olan ve ‘Cüppeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Ünlü, iki yıl önce Malta tatili sırasında jetski yaparken görüntülenmişti. Cüppeli Ahmet Hoca bu sefer de Antalya’daki tesettür oteli olarak bilinen ‘Şah Inn’de mayoyla denize girerken görüntülendi.

DJ KABİNİNDEN 5 VAKİT EZAN OKUNUYOR

Cüppeli Ahmet Hoca dün plajda altında mayo, kafasında takke ile güneşlenirken çarşaflı eşi de şezlongun üzerinde oturdu. Odalarda Kuran-ı Kerim ve secca de bulunan ‘Şah Inn Otel’de kadın ve erkekler için ayrı havuzlar var. Kadınlar havuza ve denize haşema ile erkekler dizaltına kadar uzanan şortla giriyor. DJ kabininden günde 5 vakit ezan yayını yapılıyor.



