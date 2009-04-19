‘Hep böyle mi kalacağım?’ korkusuna son!

Hamilelik sonrası yapılacak birkaç operasyonla vücudunuz eski formuna kavuşurken, kırılan özgüveniniz de yerine gelecektir.



Hamilelik ve doğum sonrasında bedeninde oluşan fiziksel değişim nedeniyle kadınlar çoğu zaman "Hep böyle mi kalacağım" korkusuna kapılır. Bu korkunun yarattığı endişe kadınlarda özgüven kaybına bile sebep olabiliyor. Ancak doğum sonrasında deforme olan vücudu forma sokmak sorun olmaktan çıktı. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, doğumdan 6 ay kadar sonra karın germe, meme dikleştirme ve vajina daraltma operasyonları gibi operasyonların yapılabildiğini belirtti.



Uzun ve sancılı bir bekleyişin ardından dünyanın en güzel duygusunu tattınız. Evet artık bir annesiniz. Nihayet bu uzun bekleyişin ardından bebeğinizi kucağınıza aldınız. İlk günlerde çiçeği burnunda anne olmanın yarattığı sevinç ve mutlulukla hamileliğin vücudunuzda yarattığı deformasyonu görmezsiniz belki. Ama doğumun üzerinden birkaç ay geçtikten sonra fazla kilolar ve deforme olmuş vücut pek çok kadın gibi sizi de mutsuz eder.



Hamilelikte alınan, doğum sonrasında da verilemeyen fazla kiloları atmak için düzenli diyet ve egzersizin yeterli olmadığı, cildin elastikiyetini kaybetmesi sonucunda oluşan sarkma ve çatların yoğun şekilde olması durumunda, estetik cerrahi, kadınların imdadına yetişir. Fazla kilolar verilse bile gebeliğin vücutta yarattığı deformasyonu ortadan kaldırmak ve vücudu yeniden forma sokmak için estetik müdahale çoğu zaman kaçınılmazdır.



Hamilelik sonrasında kadınların başvurduğu estetik operasyonlarla ilgili bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, doğumdan sonra estetik operasyon yaptırmak için acele edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.



Prof. Dr. Kışlaoğlu, karın germe ve liposuction operasyonları için doğumdan sonra en az 6 ay geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Kışlaoğlu, doğumdan sonraki emzirme döneminde sarkan göğüslere yapılacak meme dikleştirme operasyonu için de bebek sütten kesildikten sonra 2 ay beklenmesi gerektiğini vurguladı.



Ne tür operasyonlar yapılıyor?



Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, doğum sonrası yapılabilecek operasyonları sıralarken, şu bilgileri de verdi:



1- Karın germe: Hamilelik ve doğum esnasında kas hasar görmesi sebebiyle. Karın germe ameliyatı, karın bölgesinde en sık yapılan estetik ameliyattır. Tıp dilinde Abdominoplasty denilen bu operasyonda, karın bölgesindeki fazla derinin ve yağ dokuları tümüyle alınır. Ayrıca sarkmış ve hamilelikte alınan fazla kilolar nedeniyle çatlamış karın derisi gerilir ve karın duvarı kaslarının gerginleştirilmesi suretiyle deforme olmuş karın bölgesi görünümü düzeltilir.



2- Yağ aldırma (Liposuction): Yağ aldırma (Liposuction) operasyonunun, doğum sonra ideal kiloya yakın bir kiloya sahip olunduğunda yapılması en doğrusu. Hemen hatırlatalım!.. Liposuction, zayıflama olarak algılanmamalıdır.



Liposuction vücutta "karın-bel-basenler", "bacak iç ve dış kesimleri", "kollar", "göğüs" bölgelerinde, yüzde ise boyun ve gıdık bölgelerinde uygulanır.



3- Meme dikleştirme: Meme derisi, doğum ve doğum sonrası emzirme nedeniyle elastikiyetini yitirir. Meme dokusu, eski dik formumu kaybeder, meme başları doğum önceki şekline göre daha aşağı noktaya iner. Hamilelik ve emzirme sonucunda sarkan memelerin yeniden şekillendirilmesi için meme dikleştirme operasyonu yapılır.



4- Vajina daraltma (normal doğum sonrası): Normal doğum sırasında zorlamalar, gereksiz ve dikkatsiz açılan epizyotomiler (normal doğum sırasında vajinayla anüsün arasının kesilmesi) ve sonrasında atılan özensiz dikişler, doğum sayısının fazla olması, iri bebek doğurmak veya yaşın ilerlemesi, vajina kaslarının elastikiyetini kaybetmesi vajinanın genişlemesine neden olur. Bu tür bir sorundan vajina daraltma estetiği ile kurtulmak mümkün.



En çok hangi operasyon için başvuruluyor?



Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, liposuction'ın, doğumdan sonra kadınların başvurdukları estetik operasyonların başında geldiğini söyledi. Prof. Dr. Kışlaoğlu, karın germe, meme dikleştirme ve vajina daraltma operasyonlarının da sıklıkla başvurulan operasyonlar olduğunu ifade etti.



Operasyonlardan sonrası iyileşme süreci



Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, karın germe operasyonundan sonra karın bölgesindeki dikiş hattında gerginlik oluşturmamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kışlaoğlu, bu yüzden operasyon sonrasında hastalara birkaç gün, yürürken biraz eğilmeleri, karın gerilecek şekilde dik pozisyonda yatmamalarını öneriyor. Prof. Dr. Kışlaoğlu, meme dikleştirme operasyonu sonrasında ise hastaların, birkaç gün sporcu sutyeni şeklinde elastik bir sutyen kullanmaları gerektiğini söyledi. Hasta bu operasyon sonrasında birkaç gün içinde normal hayatına dönebilmektedir.



Liposuction sonrasında ise ameliyat yapılan bölgeye 2-3 hafta süreyle esnek korseler giydirilir. Meme dikleştirme ve karın germe ameliyatlarından sonra ortalama 2-3 gün arayla pansuman yapılır, yaklaşık 12. günde de dikişler alınır. Operasyon sonrası görülen morluklar da ortalama 3 ilâ 4 hafta içinde tümüyle kaybolur, ödem ve şişlikler de 2-3 ay içinde tamamen geçer.

