-Henüz mağlubiyetle tanışmadılar ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 127 takımdan 18'i, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Spor Toto Süper Lig'de, geride kalan 5 haftada Fenerbahçe'nin mağlubiyeti bulunmuyor. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe, oynadığı karşılaşmalarda Orduspor, Gaziantepspor, Kayserispor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımlarını yenerken, ligin 3. haftasında sahasındaki Manisaspor maçından ise beraberlikte ayrılmıştı. -Bank Asya 1. Lig- Spor Toto Süper Lig gibi 18 takımın mücadele ettiği Bank Asya 1. Lig'de ise oynanan 5 hafta sonunda lig lideri Boluspor, 5. sıradaki Kayseri Erciyesspor ve 12. sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi takımları şu ana kadar mağlubiyetle tanışmadı. Lider Boluspor'un 3 galibiyet, 2 beraberliği, 5. sıradaki Kayseri Erciyesspor'un 2 galibiyet, 3 beraberliği ve 12. sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ise 5 beraberliği var. -Spor Toto 2. Lig- Spor Toto 2. Lig'de 17'şer takımın yer aldığı ''Beyaz'' ve ''Kırmızı'' gruplarda ise 4'er takım, rakiplerinin kendilerini mağlup etmesine şu ana müsaade etmedi. Oynanan 4 hafta sonunda Beyaz Grup'ta lider Bozüyükspor tüm maçlarını kazanırken, ikinci sıradaki Altay ile Şanlıurfaspor, 3'er galibiyet ve 1'er beraberlik, beşinci sıradaki Bugsaşspor ise 2 galibiyet ve 2 beraberlikle karşılaşmalardan ayrıldılar. Kırmızı Grup'ta ise lider Bandırmaspor, oynadığı tüm maçları kazandı. Puan cetvelinde ikinci sırada bulunan Kızılcahamamspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlik, üçüncü sırada bulunan Alanyaspor oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik, Körfez Futbol Kulübü de 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet görmeyen takımlar oldular. -Spor Toto 3. Lig- Spor Toto 3. Lig de ise, üç grupta yarışan 57 takımdan, 1. Grup'ta İnegölspor ve Elazığ Belediyespor, 2. Grup'ta Batman Petrolspor, Sivas Dört Eylül Belediye Spor ve Gölcükspor ile 3. Grup'ta Hatayspor, ligin yenilgisiz takımları arasında yer alıyor.