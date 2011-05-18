T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, IMF Başkanlığı ile ilgili soru üzerine, ''Henüz hükümetimizin belirlediği bir aday yok, henüz belirlenmiş bir isim yok. Eğer belirlersek açıklarız'' yanıtını verdi.



Babacan, ''Siz düşünüyor musunuz'' şeklindeki soruya da ''Şu anda hükümetimizin aldığı bir karar yok'' yanıtını tekrarladı.



Babacan, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bir taksi durağını da ziyaret eden Babacan, taksicilerin sorunlarını dinledi. Taksiciler, Bakan Babacan'a trafikte yaşadıkları sorunları aktarırken, Tunalı Hilmi Caddesi'nden direkt Bulvar'a bağlanan bir yol istediler.



İşlerin durgun olduğunu ve vatandaşların kredi kartı borçlarından dolayı çok fazla taksi kullanmadıklarını anlatan taksicilere Babacan, kredi kartlarına yönelik düzenlemenin ardından artık, kredi kartı borçlarının çok hızlı artmadığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Babacan, Kuğulu Park'ta vatandaşlarla sohbet ederken, vatandaşların emeklilik yaşı ve maaşlarına yönelik taleplerini dinledi. Babacan, emeklilik yaşının düşürülmesi gibi bir uygulamanın olamayacağını, bu uygulamanın zamanında yapıldığını ve halen bedelinin ödendiğini söyledi.



Babacan, emekli maaşlarına her ay en az enflasyon oranında zam yapıldığını da kaydetti. Bir vatandaşın ''Peki sizin, milletvekillerinin maaşına da mı aynı oran uygulanıyor'' sorusu üzerine, ''Evet, aynı'' yanıtını verdi.





