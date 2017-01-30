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Spor

Hentbolda dünya şampiyonu Fransa

2017 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nın final mücadelesinde Fransa, Norveç'i 33-26 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü

30 Ocak 2017 12:38

2017 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nın final mücadelesinde Fransa, Norveç'i 33-26 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fransa'da 25'incisi düzenlenen şampiyonanın finali, başkent Paris'teki AccorHotels Arena'da oynandı.

Son şampiyon Fransa, ilk yarıyı 18-17 önde kapattı. Müsabakadan 33-26 galip ayrılan ev sahibi ekip, dünya şampiyonu oldu.

Tarihinde ilk kez final oynayan Norveç'in ikinci olduğu şampiyonayı, Hırvatistan'ı 31-30 mağlup eden Slovenya üçüncü sırada tamamladı.

Şimdiye kadar 5 şampiyonluğu bulunan Fransa, 6. kupasını elde etti.

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