-HENTBOL MİLLİ TAKIMINDAN FİNALLERE VEDA İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - (A) Milli Bayan Hentbol Takımı, 2011 Dünya Bayanlar Hentbol Şampiyonası play off rövanş maçında Hollanda'ya 38-34 yenilerek Brezilya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını 23-16 geride kapatan milliler, ikinci yarıda farkı azaltmaya çalıştıysa da sahadan 38-34 yenik ayrıldı. Milliler, Hollanda'daki ilk maçta da rakibine 40-28 mağlup olmuştu. Salon: Haldun Alagaş Hakemler: Charlotte Bonaventura xxx, Julie Bonaventura xxx (Fransa) Türkiye: Sevilay xx (Serpil Çapar x) , Gülsüm xx 1, Asiye x 1, Yeliz Özel xxx 13, Yeliz Yılmaz xx 5, Serpil İskenderoğlu xx 2, Fatma x, Gonca xx 2, Çağla xx 2, Yasemin xx 5, Kübra x 1, Nergiz x 1, Diğdem x 1, Şenay x, Burcu x Hollanda: Van der Wal xx (Roelofs xx), Van der Heijden xx 2, Bont x, Snelder xx 2, Visser xxx 7, Hilster xx 4, Groot xxx 6, Van der Wissel xx 1, Lamein x 1, Malestein xxx 7, Abbingh xx 2, Polman xx 4, Kramer x, Deen xx 2, Karsten x İlk yarı: 16-23 2 Dakika Cezası Alanlar: Visser, Kramer (Hollanda), Gonca, Çağla, Yeliz Yılmaz, Fatma, Yasemin (Türkiye)