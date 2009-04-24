Hentbol antrenörüne Hollywood yolu gözüktü

Hentbol Milli Takımı’nın eski antrenörlerinden, Voleybol Federasyonu (TVF) İcra Kurulu Koordinatörü Sezgin Kaymaz’a Holywood yolu gözüktü.



Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren ve 1976-2002 yılları arasında hentbolda (A) Milli Takım da dahil olmak üzere çeşitli kategorilerdeki milli takımlarda ve kulüplerde antrenörlük yapan Kaymaz’ın kitaplarından bazıları, ABD’deki "Genç Kaşifler" isimli bir Türk şirketi tarafından senaryolaştırılmak üzere istendi.



Kaymaz, 1986 yılında çok ilginç bir şekilde profesyonel anlamda yazarlığa adım attığını belirterek, "O yıl kendimce yazdığım bir yazıyı, arkadaşım haberim olmadan İletişim Yayınevi’ne göndermiş. Yayınevi yazıyı çok beğenmiş ve basmak istemiş ama ne arkadaşıma ne de bana ulaşabilmiş. (Bu isimde bir yazar aranıyor) diye Milliyet gazetesine ilan vermiş. Ben o sırada milli takımla yurt dışındaydım. Konuyu dönüşte öğrendim ve böylece yazarlık kariyerim başlamış oldu" diye konuştu.



Fantastik kurgu mu, o da ne?



Yazılarına o dönemde duyulmamış bir tür olan "fantastik kurgu" dendiğini, ancak bu ismi duyduğunda çok şaşırdığını ve hiç hoşlanmadığını anlatan Kaymaz, şöyle devam etti:

"Bu isim bana biraz hafifmeşrep gelmişti ama sonra benimsedim. İlk kitabım ’Uzunharmanlarda Bir Davetsiz Misafir’in iki dünya arasında geçen bir hikayesi var. Aslında görünüşte gerçek hayattan değil gibi duruyor ama okuyanlar kitaplarımın konularının hayattan daha gerçek olduğunu savunurlar. 2002’de kitaplarımı okuyan bir TRT yönetmeni benden dizi senaryosu yazmamı istedi. Senaryo yazma konusunda biraz çalıştık ve ’Zindankale’ isimli bir senaryo yazdım. Ancak bazı nedenlerden dolayı dizi çekilmedi. Ben de senaryoyu romana çevirdim."



Daha sonra hentbola ağırlık verdiğini dile getiren Kaymaz, belli bir okuyucu kitlesine sahip olduğunu ve okurları ile internet ortamında sürekli yazıştıklarını anlattı. Okurlarının ısrarı üzerine internet ortamında kısa hikayeler yazdığını belirten Kaymaz, bu hikayelerin ABD’de bulunan "Genç Kaşifler" şirketinin ilgisini çektiğini söyledi.

Türk bir çiftin sahibi olduğu şirketin bu yazıları çok beğendiğini ve bunun üzerine kitaplarını da okuduklarını ifade eden Kaymaz, şöyle konuştu:



"Kitaplarımdan birkaçını senaryolaştırmak istedikleri için bana ulaştılar. Gerçekten bunu kafalarına koymuşlar, çok istekliler. Çok iyi bağlantıları varmış ve söylediklerine göre kitaplarım senaryolaştırmak için çok iyiymiş. Kısa bir süre önce İstanbul’a geldiler. Ancak ben TVF’nin voleybol kampüsü açılışı nedeniyle gidemedim. Tekrar gelecekler ve konuyu görüşeceğiz. Kaliteli bir iş olacaksa neden olmasın, tabii ki isterim. Sadece senaryo konusu için gelmiyorlar, aynı zamanda kitaplarımı diğer dillerde yayınlamak da istiyorlar."



Halen TVF’de görev yapan ve hayranları tarafından "fantastik kurgunun ustası" olarak nitelendirilen Kaymaz’ın, İletişim Yayınevi’nden çıkan 8 kitabının isimleri şöyle: Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir, Geber Anne, Kaptanın Teknesi, Lucky, Zindankale, Sandık Odası, Medet, Ateş Canına Yapışsın.



