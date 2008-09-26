Henry'den ayrılık sinyali

Ünlü Fransız futbolcu Thierry Henry, teknik direktör Pep Guardiola'nın kendisini sık sık yedek tutması halinde Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.



İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona'da forma giyen Henry, Fransız spor gazetesi L'Equipe'e yaptığı açıklamada, aslında bunun şu an gündeme getirilecek bir konu olmadığını belirterek, "Ancak bazı şeyler düzelmez de yedek kulübesinde çok vakit geçirirsem, kış transfer sezonunda buradan ayrılmayı düşünüyorum" dedi.



Real Betis karşısında 3-2 galip gelinen maçta 90 dakika boyunca sahaya ayak basamayan ve yerine sol kanatta Andres Iniesta'nın top koşturduğu Henry, sezon başında Guardiola ile açık açık konuştuklarını belirterek, "Biz bu konuyu sezon başında hallettik sanıyordum. Konuşmamız gayet açık ve netti" şeklinde konuştu.



Öte yandan, sezon başında yaptığı bir açıklamada, Samuel Eto'o'yu artık tercih etmediğini açıklayan Guardiola ise lig başladığından beri Kamerunlu oyuncusuz maça çıkmıyor.



Henry ayrıca, Guardiola ile bu konuyu tekrar konuşacağını ve gerekirse gelen teklifleri değerlendireceğini kaydetti.

