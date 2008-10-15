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Spor

Henry time!..

Tunus'la Salı gecesi hazırlık karşılaşması yapan Fransa, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Goller Thierry Henry (2) ve Karim Benzema'dan geldi

15 Ekim 2008 03:00


Tunus'la Salı gecesi hazırlık karşılaşması yapan Fransa, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Gollerin sahibi Thierry Henry (2) ve Karim Benzema olurken, 30. dakikada Issam Jomaa, kendi çabasıyla Tunus'a 1-0'lık üstünlüğü getirmişti.


Henry, 40. dakikada skorda eşitliği sağlarken, 48. dakikada kariyerinin 48. golüne imza attı. Bu golün 10 dakika ardından Benzema maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fransa çalıştırıcısı Raymon Domenech, geriye düşseler bile maçı kazanacak güçte olduklarını ifade etti.

"Bu takım hiçbir zaman pes etmiyor. Zihinsel ve teknik olarak her türlü mücadeleye hazırlar. Geriden maç kazanıyorsanız bu demektir ki fiziksel olarak da hazırsınız"

Son 7 maçta toplam 15 gol kalesinde gören Fransa'nın alışagelmemiş şekilde savunmada hatlar yaptığını ifade eden Domenech, "Onlara gol fırsatlarını biz veriyoruz" dedi.

FRANSA: Steve Mandanda, Rod Fanni, Eric Abidal, Jean-Alain Boumsong, Gael Clichy, Franck Ribery (Hatem Ben Arfa, 46'), Jeremy Toulalan, Alou Diarra, Yoann Gourcuff (Jimmy Briand, 81'), Thierry Henry (Florent Malouda, 84'), Karim Benzema (Florent Sinama-Pongolle, 69').

TUNUS: Aymen Mathlouthi, Anis Boussaidi, Yassine Mikari, Seif Ghezel, Karim Haggui, Radhouene Felhi (Mohamed Ali Nafkha, 86'), Houcine Ragued (Oussama Darragi, 75'), Wissem Ben Yahia (Anis Boujelbene, 65'), Fahid Ben Khalfallah (Majdi Mosrati, 90'), Tijani Belaid (Hichem Essifi, 69'), Issam Jomaa (Chaouki Ben Saada, 79').

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