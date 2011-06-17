-HENRIQE 5 YIL TRABZONSPOR'DA TRABZON (A.A) - 17.06.2011 - Trabzonspor, Belçika'nın Westerlo takımından transfer ettiği Paulo Henrique Carneiro Filho ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, daha önce anlaşmaya vardığı ve dün gece Trabzon'a getirttiği Brezilyalı golcü oyuncu için Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde imza töreni düzenledi. Kulüp yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu ile Temel Soyyiğit'in hazır bulunduğu törende Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme yapıldı. Kulüp yönetim kurulu üyesi Bekiroğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun süredir izledikleri Henrique'nin teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği 3 isimden biri olduğunu belirterek, ''Bunların ilkini Zokora'yı alarak yapmıştık. İkincisini ise Henrique ile imzalayarak gerçekleştiriyoruz. Üçüncü isim Adrian Mierzejewski ile de anlaştık ve Çarşamba günü de onla sözleşme imzalayacağız'' dedi. Henrique'nin önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Bekiroğlu, ''Dilerim Henrique nice şampiyonluklar yaşayacak takımımıza katkıda bulunur ve nice kupalar kaldırır. Camiamıza hayırlı olsun, bol goller ve şampiyonluklar getirsin'' diye konuştu. Kulüp yönetim kurulu üyesi Soyyiğit ise 3 yabancı oyuncuyu kadrolarına kattıklarını anımsatarak, ''Yerli transferlerimiz de bitecek ve Avrupa'daki kamp dönemimiz başlayana kadar kadromuzu tamamlayacağız'' ifadesini kullandı. -''BİLİCA'DAN BİLGİ ALDIM''- Henrique ise taraftarların ilgisiyle kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, ''Hedefim goller atmak ve Trabzonspor forması altında şampiyonluk kupasını kaldırmak'' dedi. Trabzonspor'a geldiğinde Fenerbahçe'de forma giyen Bilica'dan bilgiler aldığını ifade eden Henrique, ''Bilica ile aynı köylüyüz. Ama ondan önce zaten menajerlerimle konuşmuştum. İnternetten araştırma yapmıştım. Bilica, bana Trabzonspor'un muhteşem bir taraftarı olduğunu, Türkiye'de futbol oynamanın zevk, eğlence olduğunu, mutlaka gelmem gerektiğini söyledi'' diye konuştu. -''KENDİMİ BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERMEK...''- Henrique, Trabzonspor'un, kendisinin Brezilya Milli Takımı'na gitmesi konusunda önemli bir araç olacağına işaret ederek, ''Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu kendimi bütün dünyaya göstermek için bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirerek Brezilya Milli Takımı'nda görev alacağıma inanıyorum'' ifadesini kullandı. Brezilyalı oyuncu, pivot santrfor olarak görev yaptığını bildirerek, ''Gezgin olarak de etkinim. Forvet arkası olarak da mücadele ediyorum'' dedi. Bu arada, Trabzonspor, geçen sezon açılan yeni müzesinde ilk kez bir imza töreni düzenledi. İmza töreninin ardından müze çıkışında bekleyen taraftarlar, Brezilyalı oyuncuyu omuzlarına alarak ona sevgi gösterilerinde bulundu ve bineceği araca kadar tezahüratlarla golcü oyuncuya eşlik etti.