T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hendrix'in yanık gitarına 346 bin Euro

Jimi Hendrix'in 1967'de sahnede yaktığı ilk gitar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen müzayedede, 346 bin Euro'ya satıldı.

05 Eylül 2008 03:00

Jimi Hendrix'in 1967'de sahnede yaktığı ilk gitar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen müzayedede, 346 bin Euro'ya satıldı.

Müzayede organizasyonundan yapılan açıklamada, Jimi Hendrix'in, Finsbury Astoria'da 1967'de verdiği konser sırasında yaktığı 1965 yapımı Fender Stratocaster marka gitarına 346 bin Euro verildiği belirtildi.

Hendrix, olayın ardından elindeki yanık nedeniyle hastaneye kaldırılmış, davranışı da müzikal gösterilerde bir "dönüm noktası" olmuştu.

Londra'daki müzayedede ayrıca, Beatles grubunun yaptığı ilk sözleşme de satıldı. Yapılan açıklamada, Beatles grubunun 24 Ocak 1962'de, menajerleri Brian Epstein ile yaptıkları ilk sözleşmenin de 296 Avro'ya alıcı bulduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24