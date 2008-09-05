Hendrix'in yanık gitarına 346 bin Euro

Jimi Hendrix'in 1967'de sahnede yaktığı ilk gitar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen müzayedede, 346 bin Euro'ya satıldı.



Müzayede organizasyonundan yapılan açıklamada, Jimi Hendrix'in, Finsbury Astoria'da 1967'de verdiği konser sırasında yaktığı 1965 yapımı Fender Stratocaster marka gitarına 346 bin Euro verildiği belirtildi.



Hendrix, olayın ardından elindeki yanık nedeniyle hastaneye kaldırılmış, davranışı da müzikal gösterilerde bir "dönüm noktası" olmuştu.



Londra'daki müzayedede ayrıca, Beatles grubunun yaptığı ilk sözleşme de satıldı. Yapılan açıklamada, Beatles grubunun 24 Ocak 1962'de, menajerleri Brian Epstein ile yaptıkları ilk sözleşmenin de 296 Avro'ya alıcı bulduğu kaydedildi.