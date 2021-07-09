Hendek faciası davasında tutuklanan sanık, yeniden tahliye edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davanın bir önceki duruşmasında serbest bırakılmasının ardından itiraz üzerine tutuklanan sanık Erşan Öztürk, yeniden tahliye edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı çıkarmasının ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderilen ustabaşı Erşan Öztürk hakkındaki karara avukatları itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Erşan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye Arşın ve Erşan Öztürk'ün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Gözaltına alınan iki sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmişti. İki sanıktan sorumlu müdür Asiye Arşın ise dün tahliye edilmişti.

TIKLAYIN | Hendek faciası davasında tahliye edilen iki sanık, itiraz üzerine tutuklandı