T24 LogoT24 Logo
Gündem

HEMZEMİN GEÇİTTEKİ KAZA: 5 ÖLÜ TİRE (A.A)

04 Şubat 2011 04:47

-HEMZEMİN GEÇİTTEKİ KAZA: 5 ÖLÜ TİRE (A.A) - 04.02.2011 - İzmir'in Tire ilçesinde trenin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu yaralananlardan 2'si öldü, kazada ölenlerin sayısı 5 oldu. Halil Çelik'in kullandığı, İzmir-Ödemiş seferini yapan 32327 sefer sayılı trenin Tire girişindeki hemzemin geçitte, Salih İşgüzar yönetimindeki 35 S 65161 plakalı, bir peçete fabrikasına ait minibüse çarpması sonucu yaralanan ve Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Saim Köse (37) ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ergun Gözeger (44) hayatını kaybetti. Kazada Ahmet Çilek (34), Mesut Acar (30) ve Leyla Dalarca (42) yaşamını yitirmiş, Gözeger ve Köse ile birlikte Burak Dalarca (23), Mustafa Birkiye (37), İbrahim Ayarca (40), Yusuf Acar (29), Tuğba Akçay (21) yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24