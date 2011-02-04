-HEMZEMİN GEÇİTTEKİ KAZA: 5 ÖLÜ TİRE (A.A) - 04.02.2011 - İzmir'in Tire ilçesinde trenin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu yaralananlardan 2'si öldü, kazada ölenlerin sayısı 5 oldu. Halil Çelik'in kullandığı, İzmir-Ödemiş seferini yapan 32327 sefer sayılı trenin Tire girişindeki hemzemin geçitte, Salih İşgüzar yönetimindeki 35 S 65161 plakalı, bir peçete fabrikasına ait minibüse çarpması sonucu yaralanan ve Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Saim Köse (37) ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ergun Gözeger (44) hayatını kaybetti. Kazada Ahmet Çilek (34), Mesut Acar (30) ve Leyla Dalarca (42) yaşamını yitirmiş, Gözeger ve Köse ile birlikte Burak Dalarca (23), Mustafa Birkiye (37), İbrahim Ayarca (40), Yusuf Acar (29), Tuğba Akçay (21) yaralanmıştı.