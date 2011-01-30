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HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA: 2 ÖLÜ ÇANKIRI (A.A)

30 Ocak 2011 20:53

-HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA: 2 ÖLÜ ÇANKIRI (A.A) - 30.01.2011 - Çankırı'da trenin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.  Karabük'ten Kayseri'ye giden 23261 sefer sayılı yük treni, Çankırı'nın Korgun ilçesi yakınlarındaki hemzemin geçitte Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden Çankırı'ya giden Mehmet Ünsal yönetimindeki 06 HAE 48 plakalı kamyona çarptı.  Kazada, kamyonun kasasında bulunan Mahmut Küçcük (34) olay yerinde, Mutlu Küçcük (32) ise kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyonun şoför mahallindeki Hafize Sena (3), İsmail (7), Nuray (31), Şermin (25), İclal (4) ve İsmail Küçcük (3) ile Soner Üregin (35) yaralandı.  Yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Bu arada, Mahmut Küçcük'ün Çankırı'ya memur olarak atandığı, ailesinin de eşyalarını taşımak için kendisiyle Çankırı'ya gittiği öğrenildi.

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