Hemşirelikten krallığa!

25 yıl boyunca ABD'de yaşlı ve hastaların bakımıyla ilgilenen 50'li yaşlarındaki Charles Wesley Mumbere, pazartesi günü taç giyerek, Uganda'nın batısındaki Kasese bölgesinde, ulusal hükümet tarafından da tanınan 300 bin kişilik Rwenzururu Krallığı'nın kralı olacak.Babası Isaya Mukirane'nin 1960'lı yıllarda etnik bir grup tarafından kral ilan edilmesinin ardından Mumbere'nin de 13 yaşında krallık ünvanını, 18'inde ise krallığı devraldığı bildirildi.“Dağlarda savaşarak büyüdüm” diyen Mumbere'nin 30 yaşındayken eğitim almak üzere ABD'ye gönderildiği ve işletme eğitimine başladığı ancak ülkesindeki siyasi karışıklık yüzünden bursunun kesilmesinin ardından eğitimini yarıda bıraktığı, bir süre sonra da ABD'den siyasi sığınma talebinde bulunduğu ve hemşire yardımcısı olmak üzere eğitim gördüğü kaydedildi.