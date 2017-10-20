Hemşirelik öğrencileri staj yeri istiyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Özel Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü son sınıfında öğrenim gören 42 öğrenci, staj yapmaları gereken hastanelerin belirlenmemiş olması nedeniyle mağdur olduklarını söyleyerek yetkililere sorunun çözümü için çağrıda bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinden bir ay geçmesine karşın Özel Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri zorunlu yapmaları gereken stajlarını kendilerine hastane gösterilmediği için yapamıyor. Son sınıfta okuyan 42 öğrenci, velileriyle birlikte okul bahçesinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Veliler adına konuşan Handan Gemelli, 15 Ağustos tarihine kadar staj yapacak son sınıf öğrencilerinin İl Sağlık Müdürlükleri\'ne bildirilmesi gerektiğini, ancak okul idaresinin bildirim yapmadığını öne sürdü. Bu nedenle öğrencilerin staj yapacak hastane bulamadığını ifade eden Gemelli, \"15 Ağustos\'a kadar devlet staj yapacak öğrencilerin İl Sağlık Müdürlükleri\'ne bildirilmesini istemiş. Bu kural özel ya da devletteki bütün okullar için geçerli. Fakat bizim okul idaresi bu başvuruyu yapmamış. Eğer bildirilmiş olsaydı Müdürlük hangi öğrencinin hangi hastanede staj yapacağını belirleyecekti. Oysa bizim çocuklarımız adına hiç staj başvurusunda bulunulmamış. Okul başladığı günden itibaren çocuklarımız hala bir hastanede staj göremiyor\" dedi.

Konuyla ilgili okul idaresine sık sık başvurduklarını, ancak sürekli oyalandıklarını öne süren Gemelli, \"Bize \'2-3 gün sonra belli olacak\', \'Önümüzdeki hafta staja başlayacaklar\' gibi yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Hatta bu hafta öğrencilerin okula gelirken yanlarında eldiven, pamuk gibi malzemeler getirmesi istendi. Stajlarını okulda yapacaklarmış. Ancak biz çocuklarımızın okulda değil, olması gerektiği gibi hastanede staj yapmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Öğrencilerin staj başvurusunu yerine getirmeyen okul idarecileri hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne şikayette bulunacaklarını ifade eden Handan Gemelli, \"Eğer bu sorun çözülmeyip çocuklarımız staj yapmadan mezun edilirse okul idarecileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunmaya hazırız. Çocuklarımızın uygulamalı olarak hastanelerde staj yapması için yetkililer sesimizi duysun\" dedi.

Okul idaresi ise velilerin bu iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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