Hemşireliğe ilgi artıyor

Yardımcı Doçent Dr. Belgin Akın, diğer mesleklere göre daha kolay iş bulunabildiği için hemşireliğe olan ilginin giderek arttığını söyledi.



Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Belgin Akın, yaptığı açıklamada, 1954 yılından beri aynı yasaya göre yetiştirilen ve çalıştırılan hemşirelerin durumunun, AB uyum yasaları çerçevesinde 2007 yılında bir yasal düzenlemeyle yeniden belirlendiğini ifade etti.



Artık hemşirelik unvanını alabilmek için 4 yıllık bölümlerden mezun olma şartı arandığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Akın, yükselen kariyerle birlikte hemşireliğe de talebin arttığını dile getirdi.



İş bulma imkânı daha fazla



"Diğer mesleklere göre daha kolay iş bulunabildiği için hemşireliğe ilgi giderek artıyor" diyen Yrd. Doç. Dr. Akın, şunları kaydetti:



"Artık hemşirelerimiz yüksek lisans yapar duruma geldi. Bizim bölümümüze başvuruda bulunan pek çok hemşire 4 yıllık lisans eğitimine ek olarak lisan üstü eğitim de yapıyor. Diğer meslek dallarına göre iş bulma şartları daha kolay olduğu için hemşirelik mesleği her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Ayrıca diğer üniversite mezunlarına göre hemşirelerin daha yüksek ücret alması da bu mesleğin yoğun olarak tercih edilmesinde etkili oluyor."



Yrd. Doç. Dr. Belgin Akın, kendi bölümlerinden her yıl 80 hemşirenin mezun olduğunu, her yıl açılan yeni kontenjanların da tamamının dolduğunu sözlerine ekledi.