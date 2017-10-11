Hemşireden halk otobüsünde kalp krizi geçiren adama ilk müdahale

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Mehmet Metin\'e, otobüste bulunan hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Metin, aynı otobüsle götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Ömerli Mahallesi\'nden ilçe merkezine giden 67 M 8448 plakalı halk otobüsünde bulunan yolculardan Metin, bir anda rahatsızlanarak, yere yığıldı. Yolcular arasında bulunan hemşire, Metin\'e ilk müdahaleyi yaptı. Hemşire, yolcunun kalp krizi geçirdiğini söyleyerek, 112 Acil Servis\'e haber verilmesini istedi. Otobüs sürücüsü 49 yaşındaki Cevdet Pala, ambulansın gelmesini beklemeden güzergahını değiştirerek, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne doğru yola çıktı. Otobüsle hastaneye götürülen Metin\'e, acil serviste müdahale edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Metin\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sürücü Pala, panik yapmadan adamı hastaneye yetiştirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Araçta sağlık görevlisi olması büyük şanstı. Sağlık görevlisi, kalp krizi geçirdiğini söyledi. Hiç panik yapmadan hastaneye yöneldim. Sürekli olarak amcanın durumunu sordum. Hastane acil servise geldiğimizde doktorlara haber verdim. Doktorlar amcayı alarak acile götürdüler. Ambulansı beklersek geç olabilir diye düşündük. Şu anda yoğun bakımda olduğunu öğrendim. 25 yıllık meslek hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi.\"



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