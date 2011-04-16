Hemşire kıyafetiyle bebek çaldılar

T24 - Diyarbakır’da akıl almaz bir bebek kaçırma olayı yaşandı.Hemşire kılığına giren Gülten T. ‘Zekâ testi yapacağız’ diyerek bebeği kaçırdı, ardından ‘Doğum yaptım’ diyerek hastaneyi aradı. Yakalanan Gülten T. bebeği çocuk baskısı nedeniyle kaçırdığını söyledi.



Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne hemşire kılığında giren bir kadın, önceki gün doğum yapan Fahriye Pınar’ın (37) odasına girerek, bebeğe zekâ testi yapılacağını söyledi.



Kadın, refakatçi olarak kalan Pınar’ın eltisi Aysel Kutluğ’u eksik bir belgeyi imzalatma bahanesiyle hastanenin üst katına gönderdi. Ardından henüz 1 günlük olan erkek bebeği alıp, kaçtı. Aysel Kutluğ işlemleri tamamladığında kadını ve bebeği bulamayınca durumdan şüphelenip, hastane görevlilerine başvurdu.



Bebeğin kaçırıldığını ortaya çıkaran görevliler, durumu polise bildirdi. Bebeğin kaçırılmasından yarım saat sonra ise Gülten T. (27), hastaneyi arayarak evde doğum yaptığını belirtti. Ambulans isteyen Gülten T. ve bebek hastaneye getirildi. Muayenede kadının doğum yapmadığı ve çocuğu kendi bebeği gibi resmi kayıtlara geçirmek için hastaneye geldiği ortaya çıktı.





‘Doğurdum’ yalanı



Bunun üzerine devreye giren polis, Gülten T.’nin yanında getirdiği bebeğin iki saat önce aynı hastaneden çalınan Fahriye Pınar’a ait bebek olduğunu belirledi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarına bakarak hastaneden bebeği kaçıran kişinin de Gülten T. olduğunu tespit etti. Suçunu itiraf eden kadın poliste verdiği ifadede, çocuğu olmadığını ve bu yüzden eşi ve ailesinden baskı gördüğünü anlattı.





Yastıkla dolaştı



Bebeği olmayan Gülten T.’nin bir süredir karnına yerleştirdiği yastıkla dolaşıp çevresindekileri hamile olduğu konusunda kandırdığı anlaşıldı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, “Bebeğin kaçırılan bebek olduğu belirlendi. Böylelikle bir sahtekârlık olayı ortaya çıktı” açıklaması yaptı. Gülten T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Özgür’e kavuştular



Taburcu olan Fahriye Pınar dün evinde geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Yaşadıklarının büyük travma olduğunu belirten Pınar, bebeğe Özgür adını koyduklarını söyledi. 5’inci kez anne olan Pınar, şöyle konuştu: “Kaçırıldığını öğrenince dünya başıma yıkıldı. Deli olacaktım. Bebeğime tekrar kavuştuğum zaman da dünyalar benim oldu.” Hastane yetkilileri, hastanelerinde yeni doğanlarda çift göbek klempi uyguladıklarını, evde doğduğu iddiasıyla hastaneye getirilen bebeğin kaçırılan bebek olduğunu göbeğindeki klempi görünce anladıklarını açıkladılar.







