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Sağlık

Hemofilide genetik umut

Bilim insanları, hemofili B hastası altı kişiye maymunlarda bulunan bir virüsten elde edilen sağlıklı

12 Aralık 2011 02:00

T24 - Bilim insanları, hemofili B hastası altı kişiye maymunlarda bulunan bir virüsten elde edilen sağlıklı genetik maddeyi enjekte ederek, kanda pıhtılaşma oranlarını kontrol etmeyi başardı.

ABD’nin Memphis kentindeki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi ve Londra’daki Kanser Enstitüsü’nde yürütülen çalışma, tıp dünyasında büyük heyecan yarattı. 6 hastadan 4’ünde tedavi olumlu sonuçlar verdi ve bir yıl boyunca pıhtılaşma oranları yüzde 11’e kadar artış gösterdi. Genellikle erkekleri etkileyen kalıtsal bir hastalık olan hemofili, vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkıyor.

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