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Yaşam

Hem yüzecek hem uçacak

23 yaşındaki üniversite öğrencisi geliştirdiği süper yat suyun dört metre üzerinde saatte 400 kilometre hızla uçabiliyor.

13 Şubat 2011 02:00

T24 - 23 yaşındaki üniversite öğrencisi geliştirdiği süper yat suyun dört metre üzerinde saatte 400 kilometre hızla uçabiliyor.


Monash Üniversitesi’nde eğitimine devam eden 23 yaşındaki tasarımcı Jaron Dickson’un “Ekranoyacht” adını verdiği yat uçmak için hidrojen enerjisi kullanıyor, normal yatlar gibi yüzebilmesi için de elektrikli motoru bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre, 35.6 metre uzunluğundaki yatta altı yatak odası ve bir salon yer alıyor.

“Avustralya Tasarım Ödülleri 2011” yarışmasına katılan Dickson, bu projeyi hazırlarken daha etkin bir deniz yolculuğunu ve çevreyi korumayı amaçladığını belirtti.

Dickson, yatın dev camlarla kaplı olduğununa işaret ederek, bu sayede güneş ışığından yararlanıldığı ve enerji kullanımının azaltıldığını söyledi.

Yatın 2025 yılında hazır olacağını belirten Dickson, “İnsanlar her zaman dinamik hayatlarını geliştirmek ve yeni ulaşım yolları bulmak istiyor. Benim projem bir yatın yaşanabilirliği ile uçağın etkinliğini birleştiriyor” dedi.

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