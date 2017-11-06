Hem telefonda görüntü izledi hem tespih çekti hem de minibüs kullandı

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, bir eliyle tespih çekip, diğer elindeki cep telefonundan da görüntü izleyerek araç kullanan minibüs sürücüsü, tepki çekti.

Bir yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Çarşı ile Bahçelievler mahalleleri arasında yolcu taşıyan minibüsün sürücüsünün bir eliyle tespih çekerken, diğer elindeki cep telefonundan da görüntü izleyerek araç kullandığı görülüyor. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün trafikteki tehlikeli hareketleri izleyenlerin tepkisi çekti.



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