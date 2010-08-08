Hem şikayet edildi hem de izlendi

T24 -

Tüm program türlerinde gelen şikayetler geçen yıla göre azalırken, yerli diziler şikayet konusunda diğer programlara fark attı. Bir başka deyişle üst kurula gelen tüm şikayetlerin yarıya yakının sadece yerli diziler hakkında olduğu belirlendi.





Geçen yılın ilk altı aylık döneminde de en yüksek oranda şikayet edilen program türü olan yerli dizilerle ilgili en fazla öne çıkan şikayet gerekçesi, ''Türk Aile Yapısına ve Ahlaka Aykırılık'' oldu.

''Program Kaldırılsın'' şeklinde gelen şikayetlerin yüzde 71'inin ve ''Millî ve Manevî Değerlere Aykırılık'' konulu kriterlere ilişkin şikayetlerin yüzde 70'inin dramatik dizilerde yoğunlaşması, yılın ilk altı ayında bu konulardaki hassasiyetin, yoğun olarak yerli diziler hakkında yaşandığını ortaya koydu.





En çok şikayet edilen dizi, bu program türündeki şikayetlerin yüzde 53'ünü tek başına alan ''Aşk-ı Memnu'' oldu. Aşk-ı Memnu'yu ''Melekler Korusun'' ve ''Türk Malı'' adlı diziler izledi.





Geçen yılın aynı dönemine göre direnç yarışmalarıyla ilgili şikayetler toplam içinde yüzde 13'ten yüzde 11'e, reklam kuşaklarıyla ilgili şikayetler yüzde 10'dan yüzde 8'e, kuşak programlarıyla ilgili şikayetler yüzde 7'den yüzde 5'e, haber bültenleriyle ilgili şikayetler ise yüzde 6'dan yüzde 4'e geriledi.





''Yemekteyiz'' programı direnç yarışmaları içinde 3 bin 417 adet bildirimle (yüzde 73) en fazla şikayet edilen program oldu. Yemekteyiz programını, şikâyetlerin yüzde 10'unu alan ''Evcilik Oyunu'' ve şikâyetlerin yüzde 6'sını alan ''Fear Factor Extreme'' adlı programlar takip etti.

Dramatik ögeler içeren eğlence programlarına yönelik olarak kaydedilen bin 188 bildirimin yarısından fazlası (yüzde 59) ''Çok Güzel Hareketler Bunlar'' adlı programa yönelik olarak kaydedildi. Bunu ''Olacak O Kadar'' ve ''Haneler'' adlı programlar izledi.





Bu programlar sırasıyla ''Türk Aile Yapısına ve Ahlaka Aykırılık'', ''Çocuk ve Gençlerin Korunması'' ile ''Cinsellik ve Müstehcenlik'' konulu kriterlere dönük olarak şikayet edildi.







Kuşak programları



Ocak–Haziran 2010 döneminde kuşak programları hakkında kaydedilen 2 bin 51 adet bildirimin 433 adedi (yüzde 22) ''Esra Erol'da Evlen Benimle'', 257 adedi (yüzde 13) ''Zuhal Topalla İzdivaç'' ve 223 adedi (yüzde 12) ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' adlı programlar hakkında oldu.



Bu programlar ''Kişiye Yönelik Şikayet (Sunucu ya da Katılımcı)'', ''Kişilik Haklarına Aykırılık/Hakaret'' ve ''Ayrımcılık (Dil, Din, Irk)'' konulu kriterlere dönük olarak şikayet edildiler.







Haber bültenleri şikayetleri



''Haber Bültenleri'' konusunda en fazla şikayet edilen kanallar ise sırasıyla ''Atv'', ''Kanal D'' ve ''Star TV'' oldu.





Yılın ilk 6 aylık dönemi itibariyle bu kanallardaki haber bültenlerinin yüzde 28 oranında ''Kişilik Haklarına Aykırılık/Hakaret'', yüzde 25 oranında ''Taraflı Yayıncılık'' ve yüzde 13 oranında ''Toplumu Yanıltma'' konulu kriterlere dönük olarak şikayet edildiği belirlendi.



