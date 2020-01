Hem seramik üretimi yapıyor hem de sebze-meyve yetiştiriyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Sanayi Odası Meclisi ve seramik fabrikası yönetim kurulu başkanı Abidin Özkaya, İncesu İlçesi\'ndeki arazisinde hem seramik üretimi yapıyor hem de oluşturduğu tarlalarda sebze- meyve yetiştiriyor. Gezen tavukların yumurtaları da fabrikanın bine yakın çalışanına verilen öğlen ve akşam yemeklerinde kullanılıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde \'Turkuaz\' adıyla 1993 seramik sağlık gereçleri pazarına ürünler sunmaya başladıklarını söyleyen KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, bunun ardından İncesu İlçesi\'ndeki Organize Sanayi Bölgesi\'ne toplam 300 bin metrekarelik tesislerde yılda 3 milyon vitrifiye üretimi yapmaya başladıklarını söyledi. İstanbul Sanayi Odası\'nın düzenlediği Türkiye\'deki 500 büyük firma arasında 438\'inci sırada yer aldıklarını söyleyen Özkaya, \"Üretimin yüzde 35-40’lık kısmını Avrupa ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediyoruz\" dedi.

Abidin Özkaya, 300 dönümlük arazilerinin 100 dönümlük bölümünde fabrika binası bulunduğunu, arazinin 60 dönümünde 6 yıldan bu yana tarım yapmaya başladıklarını söyledi. Özkaya, şöyle dedi:

\"Elde ettiğimiz ürünleri yine hen iki fabrikamızın mutfağında ve işçilerimizin evlerinde değerlendiğimiz sebze ve meyveler üreten tarlamızda dört türlü domates, salatalık dolmalık biber, sivri biber, patlıcan, kabak, maydanoz, nane gibi sebzeler, karpuz, kavun ve üzüm başta olmak üzere her türlü meyve üretiyoruz. Ayrıca, bu ürünlerden turşu ve salça da elde edip, yemekhanemizde kullanıyoruz. İsteyen fabrika çalışanları da tarlamızdan yetiştirilen ürünlerden istediği kadar toplayıp evine götürüp, salça, turşusunu kurabiliyor.\"

Abidin Özkaya, her yıl Temmuz ve Ocak ayları arasında fabrikaya komşu tarlada üretilen meyve ve sebzenin yanı sıra 200’e yakın gezen tavuktan elde ettikleri yumurtaları da fabrikanın yemekhanesinde değerlendirdiklerini anlattı.

Özkaya, \"300 dönümlük arazide ayrıca 3 megavatlık güneş enerjisi tesisimizle enerji üretiyoruz. Bu her iki fabrikamızın da enerji ihtiyacını karşılayıp, yıllık 700 bin dolarlık enerji ithaline denk geldiği için ekonomiye de katkıda bulunmaktayız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI