Hem protesto etti hem de tecavüz etti!

T24 - Siirt’te 17 yaşındaki B.T’ye yardım etme bahanesiyle fiili livatada bulunduğu iddiasıyla yakalanıp, bugün adliyeye sevkedilen Siirt Yoksullukla Mücadele Derneği (SİYDER) eski Başkanı M.T’nin kentte cinsel istismarları protesto etmek için düzenlenen gösterilere katıldığı ortaya çıktı.





Siirt’te 2 yıl önce ilköğretim öğrencisi 4 kız çocuğuna tecavüz ettikleri gerekçesiyle 19 kişinin tutuklanması, Pervari İlçesi’nde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda ise öğrencilerin katıldığı tecavüz ve 1 çocuğun öldürüldüğü olaylar çeşitli tarihlerde düzenlenen gösterilerle protesto edilmişti.

Kentte bugün kız çocuğuna tecavüzde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen M.T’nin bu gösterileri organize ettiği ve gösterilere bizzat katılıp, cinsel istismarları protesto ettiği belirlendi.



