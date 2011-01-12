-HEM ÖLDÜRÜP HEM DE KAHRAMANLIK HİKAYESİNİ YAZIYORLAR ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Terör örgütünün kanlı tarihinin derinliklerinde örgüt içi hesaplaşmaya kurban giden 7 örgüt mensubunun daha kimlikleri belli oldu. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dokümanların yanı sıra, ''Etkin Pişmanlık Yasası''ndan yararlanmak amacıyla teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine göre, 1990-2007 yılları arasında ''örgüt içi hesaplaşma'' sonucu öldürülen 7 kişinin kimlikleri daha tespit edildi. ''Baran kod adlı Ozan Akyol, ''Latif'' kod adlı Aslan Çakır, ''Mazlum'' kod adlı Erdoğan Doğan, ''Ferman'' kod adlı Ramazan Arttıran, ''Seyithan'' kod adlı Mehmet Yılmaz, ''Gernas'' kod adlı Aşem Kılıç, ''Tahsin'' kod adlı Ferzende Ateş'in örgüt tarafından öldürüldüğü bildirildi. Örgüt içi cinayetleri güvenlik güçlerinin üzerine atmaya çalışarak ailelerin tepkisinin önüne geçebilmek için onlara birer mektup gönderen terör örgütü, ''Çocuklarının güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda öldükleri'' ya da ölümlerin ''mayın kazası, kaza kurşunu, kalp krizi, intihar, selde boğuldu, yıldırım çarptı, kayadan düştü'' diye infazları perdeledikleri kaydedildi. Örgüt içi hesaplaşmaya kurban gidenlerden ''Baran'' kod adlı Ozan Akyol'un ölümünü, daha önce örgütün yayın organlarında ''Mayın kazasında öldü'' şeklinde duyuran PKK elebaşlarının, daha sonra ''Güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada şehit oldu'' şeklinde duyuru yaptıkları belirtiliyor. PKK yönetiminin bu açıklamasını, ailelerin hesap sormasını ve cinayetlerin ortaya çıkmasını önlemeye ve örgüt içi infazları güvenlik güçlerinin üzerine yıkmaya yönelik bir çaba olarak değerlendiren yetkililer, örgütün infaz ettiği mensupları için ''taziye çadırları'' kurdurduğuna, ayrıca en yakın arkadaşları tarafından öldürülenlere yönelik ''kahramanlık'' hikâyeleri yazdırdığına dikkat çekiyorlar. Terör örgütünde yaşanan iç infazların ortaya çıkmasıyla birlikte olayların aydınlatılması ve cinayetlerin sorumlularının hesap vermelerine yönelik Kürt kökenli ailelere ve aydınlara yapılan çağrılarda önemli bir artış yaşanıyor. Sosyolog Yazar İsmail Beşikçi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, PKK içinde yaşanan cinayetlere dikkat çekerek, örgüt içinde yaşanan olayların sorgulanmasını istemişti.