Hem MHP'lileri, hem gazetecileri aynı dosyaya sokup dinlediler mi?

2011 genel seçimleri öncesi kaset iddialarıyla gündemde olan MHP’nin o dönemdeki üst düzey isimlerinin telefonlarının “Türk İntikam Birliği Teşkilatı” adlı örgütle ilgili “terör örgütü” iddiasıyla yürütülen soruşturmada dinlendiği iddia edildi. Aynı zamanda terör örgütlerinin içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı oldukları gerekçesiyle aralarında Nuray Mert, Hasan Cemal ve Rıdvan Dilmen'in de olduğu bir çok gazeteciyi dinlediği iddia edildi.

Milliyet'te öne sürülen haber şöyle:

Bahçeli’nin yakın çevresi

Ankara’da bir süredir geçmişe dönük yasadışı telefon dinleme iddialarını araştıran birimler, Ankara’daki mahkemelerden alınan kararlarla MHP’lilerin ‘yasal görünüm altında’ yasadışı olarak dinlendiğini belirledi. Dinlenen isimler arasında o dönem MHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Taytak da var. Taynak’ın telefonu, Ankara 11 Ağır CezaMahkemesi’nin, 2010/5185, 2011/876 hâkim kararı ile “Türk İntikam Birliği Teşkilatı” kurma ana gerekçesiyle 27 Aralık 2010-19 Mayıs 2011 tarihleri arasında dinlendi. Taytak, 21 Mayıs 2011 tarihinde, görüntülerinin internete düşmesi üzerine parti yönetimi ve milletvekili adaylığından istifa etti. Taytak’ın dinlenmesi, kaset skandalı ortaya çıkınca bitti. MHP’lilerin ise 2011 genel seçimleri öncesinde dinlendiği, kaset skandallarıyla dinlemenin durduğu ve tüm kayıtların da silindiği ortaya çıktı.

'Gazeteciler de var'

Dinlenen MHP’lilerin içinde Bahçeli’nin Başdanışmanı olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Koruma Müdürü Murat Mantuş, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bilal Aydın var. MHP’lilerle aynı gerekçelerle CHP milletvekili Mehmet Haberal’ın oğlu Ekrem Bülent Haberal da dinlendi.

2011 ile 2013 yılları arasında benzer yöntemlerle “Terör örgütlerinin içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı oldukları gerekçesiyle” gazeteciler Hüsnü Mahalli (2011-2012 10 ay), Nuray Mert (2011-2012 8 ay), Hasan Kaya Cemal (2011-2012 14 ay), Cengiz Çandar’ın (2011-2012 14 ay) dinlendiği iddia edildi. Ayrıca “organize suç örgütleri içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı oldukları” gerekçesiyle Rıdvan Dilmen ve Kocaeli Kanal 41 TV sahibi Şahin Turgun’un da dinlendiği iddia edildi.

'İstihbaratın başı da dinlendi'

Yetkili birimler, birçok ilde aynı yöntemle siyasilerin dinlendiğini de açığa çıkarttı. İddialar şöyle:

- MHP Adana milletvekili Ali Halaman, 2011’de 2 ay boyunca terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla

- Organize suç örgütleri içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı hâkimi Hüseyin Öksüz 2012’de 3 ay, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı hâkimi, Muhammet Ateş 2012’de 6 ay, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı hâkimi Mustafa Hakan Uyar 20111-2012’de 12 ay, Adana Cumhuriyet savcısı, Yalçın Kurt 2012’de 6 ay dinlendi.

- MHP Rize İl Başkanı Salih Zeki Mayi, 2010-2011 6 ay, terör soruşturmasında

- Ak Parti Tunceli Ovacık İlçe Başkanı Turhan Kılıç, 2012-2013 arası 6 ay terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla

- Nakşimendi Tarikatı Adıyaman Menzil kolunun kurucusu Muhammet Raşit Erol’un oğlu Fevzettin Erol, 2010-2013 arası 36 ay terör soruşturmasında

- Kütahya Gürallar şirketinin yöneticilerinden Nafi Güral’ın damadı Cemil Onur Sürmeli, 2012-2013 arası 12 ay terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla

- CHP Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, 2011-2012 arası 6 ay organize suç örgütü soruşturmasında

- MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, 2011’de bir ay organize suç örgütleri içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla

- İzmir Emniyet müdür yardımcısı Yüksel Türkal, 2011-2012 arası 15 ay organize suç örgütleri içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla

- TBMM Dışilişkiler ve Protokol Başkanlığı Başkan yardımcısı Erdoğan Sakal, 2011-2012 arası 12 ay terör örgütünde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla

- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Erkan Toprak, 2011-2012 arası organize suç örgütü soruşturmasında

- CHP Antalya il başkanı Özer Ahmet Ülken 2011’de 3 ay organize suç örgütü soruşturmasında

- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Fahrettin Özdemir, 2011-2012 arası 6 ay terör örgütünde faaliyet gösteren kişilerle irtibat iddiasıyla

- TBMM Başkanlığı Müşaviri Şeref Şensöz, 2012’de 6 ay terör örgütünde faaliyet gösteren kişilerle irtibat iddiasıyla

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, 2011-2012 arası 10 ay terör örgütünde faaliyet gösteren kişilerle irtibat iddiasıyla

- Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun 2011’de 3 ay, terör örgütünde faaliyet gösteren kişilerle irtibat iddiasıyla

- MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik, 2011’de 4 ay terör örgütünde faaliyetli kişilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla.