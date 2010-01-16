'Hem Marksist hem de Hristiyanım'

T24 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, hem Marksist hem de Hıristiyan olduğunu "ilk kez" söyledi.



Mecliste yıllık konuşmasını yapan Chavez, "Marksist ve Hıristiyan olduğumu ilk kez buradan ilan ediyorum" dedi.



"Marksizm, tarih ve gerçeğin bilimsel yorumunda en ileri teoridir" diyen Chavez, "Simon Bolivar ve İsa'nın fikirlerinin ne kadar takipçisiyse o kadar da Marksist olduğunu" söyledi.



"İsa'nın kapitalist olduğunu kim söyleyebilir" diye soran Chavez, "İsa hepimizden daha radikaldi. O, 'zenginin cennete girmesi, devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur' diyen kişidir" ifadesini kullandı.



Chavez, insanlığın ancak "kapitalizmin işini bitirdikten sonra" selamete ereceğini belirterek, Marks'ın Kapital'ini yeniden okumaya başladığını, kitapta "birçok soruya yanıt bulduğunu" kaydetti.



Chavez, bir süre önce de "Noel'deki tüketim çılgınlığına son verme çağrısında" bulunmuştu. Venezuela lideri, geçen ay yaptığı açıklamada, "Allah aşkına, gelin buna son verelim. Manevi değerlerimizi kaybetmemize yol açan bu tüketime, bu kapitalist çılgınlığa dur diyelim" diye konuşmuştu.





Asgari ücreti yüzde 25 artırdı



Bu arada, Chavez, asgari ücreti yüzde 25 oranında artırdığını açıkladı.



Chavez, mecliste yaptığı yıllık ulusa sesleniş konuşmasında, artan enflasyonun etkisini hafifletmek için asgari ücretin martta yüzde 10, eylülde de yüzde 15 artırılarak 521 dolarak çıkarılacağını söyledi.



Muhaliflerinin, geçen haftaki devalüasyon ve elektrik kesintisi gibi uygulamalar yüzünden popülaritesinin hızla azaldığı yönündeki tahminlerine meydan okuyan Venezuela lideri, "Ülkenin çöktüğünü söylüyorlar... Chavez'in gittiğini söylüyorlar. Ama hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.



"Her şeyin Chavez'in hatası olduğunu söylüyorlar. Ancak bir şey bu kadar tekrarlanırsa, ki yaptıkları da bu, sonunda bazı insanlar buna inanır" diyen Chavez, burada ne yaptığını çok iyi bilen bir hükümet olduğunu söyledi.







