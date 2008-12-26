Hem lider, hem centilmen



Turkcell Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü 34 puanla, aynı puana sahip Trabzonspor'un averajla önünde lider olarak tamamlayan Sivasspor'un futbolcuları, centilmenlikleriyle de ön plana çıktı.



Ligin 16 haftalık ilk bölümünde Sivassporlu futbolcular 36'sı sarı, 2'si kırmızı olmak üzere toplam 38 kart gördü. Yiğidolar, bu kart raporuyla ligin en centilmen takımları arasında yer aldı.



Sivasspor'da, en hırçın futbolcu 4 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırılan Gineli orta saha oyuncusu Kanfory Sylla olarak göze çarptı.



Ligin 6. haftasındaki Ankaraspor maçında gördüğü çift sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılan Sylla, takımını bir sonraki hafta yapılan Ankaragücü maçında yalnız bıraktı.



Sivasspor'da Sylla'nın yanı sıra Abdurrahman Dereli de bir maçta kırmızı kart gördü. Dereli, ligin 4. haftasındaki Eskişehirspor maçında gördüğü kırmızı kartla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezalandırılmıştı. Bu kırmızı kart nedeniyle takımını Fenerbahçe ve Ankaraspor maçlarında yalnız bırakan Abdurrahman, ayrıca 2 maçta da sarı kartla cezalandırıldı.



Sylla ve Abdurrahman'ın yanı sıra Sivasspor'da, Mamadou Diallo ve Sezer Badur 4 kez, İbrahim Dağaşan ve Faruk Bayar 3 kez, Sedat Bayrak, Mohammed Ali Kurtuluş, Mehmet Yıldız, Fabio Alves Da Silva Bilica ve Hayrettin Yerlikaya 2 kez, kaleci Michael Petkoviç, Murat Sözgelmez, Musa Aydın, Herve Germain Tum, Pini Felix Balili ve Onur Tuncer 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.



Sivasspor'un maçlarda forma şansı bulan oyuncularından Brezilyalı

