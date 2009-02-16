‘Hem iş hem sigara’nın zararı daha fazla

Kapalı alanlarda sigara içme yasağının getirilmesiyle birlikte, balkon ve iş merkezlerinin dışına çıkılarak kısa sürede tüketilen sigaranın, sağlığı normale göre 3-4 kat daha fazla tehdit ettiği bildirildi.



3 Ocak 2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda, sigara içme yasağı kapsamını genişleten kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşmasının ardından tiryakiler, sigara içmek için yeni alanlar yaratmaya çalışıyor.



Bu kapsamda yasa gereği büroda sigara içemeyince, çalıştıkları işletmenin balkonlarına veya iş merkezlerinin dışına çıkmayı tercih eden tiryakilerin, iş kaybı yaşamamak adına peş peşe yaktıkları sigarayı daha kısa sürede tükettikleri belirtiliyor. Öte yandan, masa başında iş arasında ortalama olarak 5 dakikada tüketilen sigara, iş kaybından endişelenen çalışanlar tarafından 3 dakika gibi kısa bir sürede bitiriliyor.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Ulubaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sigaranın, başta akciğer ve mide kanserleri olmak üzere, ağız ve diş sağlığı için de büyük zararlar oluşturduğunu söyledi.



Sigaranın içinde 4 binden fazla zararlı maddenin bulunduğunu ifade eden Ulubaş, şöyle devam etti:



"Zararları neredeyse tüm tiryakiler tarafından bilinmesine rağmen tüketilmeye devam edilen sigara, kısa sürede içildiğinde zararlarını 3-4 kat artırıyor. Çünkü normal bir hızla içilen sigaraya karşı vücut, direnç mekanizmasını çalıştırabiliyor. Ancak vücut art arda gelen zehre karşı, diğerine oranla çok güçsüz bir direnç gösteriyor. Bu nedenle zaman kaybı yaşamamak uğruna, hastalıklara yakalanma riskini artırmayalım ve sigaradan kurtulmak için gerekli tedbirleri almaya başlayalım."



Sigaranın neden olduğu en önemli rahatsızlıkların başında kanser riskinin geldiğine işaret eden Ulubaş, getirilen yasağın bir anlamda tiryakilikten kurtulmak için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.



‘Mesai saatlerinde sigara içilmesine izin verilmemeli’



Sigara ile Savaşanlar Vakfı (SSV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kıyas Güngör de kuruldukları 1994 yılından bu yana çağın en önemli sorunlarından biri olan ve halkın sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden sigaranın etkilediği halk kitlelerinin korunması, uzun vadede sigaranın tamamen yok edilmesine öncülük yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Sigara bağımlılığının fiziksel yönün yanı sıra beyinde oluşan alışkanlıklardan kaynaklandığına işaret eden Güngör, "Hayatımızda alışkanlıklar önemli yer tutar ve bunlar hayatımıza yön verirler. Eylem ve davranışların sık sık tekrarlanması beyinde alışkanlık yapar. Alışkanlıkların faydalı olanları olduğu gibi zararlı olanları da vardır. Sigara bunların en başında yer alır" dedi.



"Peş peşe sigara içmenin tiryakiliğin ve bağımlılığın ötesinde bir durum" olduğunu söyleyen Güngör, şöyle konuştu:



"Bu nedenle, Hayata geçirilmesinde yaptığımız çalışmaların da önemli katkısının bulunduğu kapalı mekânlardaki sigara içme yasağı, aslında önemli fırsatken, çoğu tiryaki, kendince yeni mekânlar yaratıyor. Bu kapsamda çoğu zaman işimizi yarıda bırakıp sigara molası bile veriyoruz. Çalışanların sigaradan kurtulması için sorumlu amirlerin de üzerine görev düştüğüne inanıyorum. Mesela caydırıcı olabilmek adına mesai saatleri içerisinde sigara içilmesine izin verilmemeli. Çünkü bir insanın bağımlılık için sigara içmesi bir nebze bile olsa

kabul edilse de 4-5 sigarayı art arda içmek kabullenilemez."



(AA)

